Token 2049 焦点：亚洲有望出现首个去中心化科学 (DeSci) 独角兽企业

新加坡, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年 9 月 17 日,在新加坡举行的 Token 2049 活动期间,“如何找到首个 DeSci 独角兽企业?” (How to Pinpoint the First DeSci Unicorn?) 专题讨论会汇聚了顶尖科技领袖和投资者,共同探讨 DeSci 的未来。 本次活动由 LIFE AI 创始人 Tuan Cao 博士、Blockchange Ventures 新投资负责人 Matthew Immerso 和 Ava Labs 亚洲区负责人 Justin Kim 主持。



Tuan Cao 博士认为,DeSci 正在成为未来十年最具颠覆性的领域之一。 去中心化平台不仅能确保研究的透明度、去中心化和全球合作,还能为基于基因数据的精准医疗和个性化医疗保健带来巨大机遇。

“DeSci 的潜力是巨大的,但为什么我们还没有看到这一领域的独角兽企业呢? 亚洲会成为第一个 DeSci 独角兽企业的诞生地吗?” Tuan Cao 博士向与会嘉宾提出了这个发人深省的问题。

Matthew Immerso 强调了 DeSci 独角兽企业崛起的三个主要障碍。 首先,科学企业的生命周期明显长于其他行业,通常以年为单位计算。 其次,DeSci 项目处理的是敏感数据,需要严格的质量标准,这也减缓了其发展速度。 第三,由于用户与 DeSci 平台互动的机会有限,用户参与是一项挑战。

Tuan Cao 博士强调,许多现有项目主要使用加密货币进行融资,这限制了 DeSci 的范围。 他对看到像 LIFE AI 这样的项目表示满意,这些项目注重实际技术、用户和合作伙伴关系,以应对紧迫的社会需求。

Justin Kim 强调了技术准备度在 DeSci 中的重要性。 他指出,敏感的用户数据必须去中心化,在访问、交易和智能合约部署方面要有明确的权限。

Immerso 和 Kim 都认同,了解科学和医疗保健挑战并准备实施 Web 3.0 解决方案的创始人发挥着至关重要的作用。 Kim 指出,亚洲拥有巨大的市场潜力,表明该地区已准备好采用生命科学领域的新技术。

Tuan Cao 博士展示了 LIFE AI 在发表东南亚最大规模的自闭症基因研究方面取得的重大成就,该研究发现了 23 个新的自闭症相关变异,同时将研究成本降低了 10 至 30 倍,并确保了数据的隐私性和透明度。

专家们一致认为,亚洲有潜力培育价值数十亿美元的项目,并重塑全球的去中心化科学。

