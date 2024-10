Token 2049 活動精華：亞洲將率先孕育出首隻 DeSci 獨角獸

新加坡, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年 9 月 17 日於新加坡舉行的 Token 2049 研討會「如何找出第一隻 DeSci 獨角獸?(How to Pinpoint the First DeSci Unicorn?)」邀請了世界頂尖的科技領導和投資者,探討去中心化科學 (DeSci) 的未來。 研討會由 LIFE AI 的創辦人 Tuan Cao 博士、Blockchange Ventures 新投資主管 Matthew Immerso 及 Ava Labs 亞洲區主管 Justin Kim 主講。



Tuan Cao 博士表示,新興的 DeSci 將在未來十年才成為最具顛覆性的領域之一。 去中心化平台不但能夠確保研究的透明度、去中心化及促進國際合作,更可根據遺傳資料,為精準醫療與個人化醫療保健發掘大量機遇。

「 DeSci 的潛力無可限量,但為何這個領域還未出現獨角獸企業? 第一隻 DeSci 獨角獸會否在亞洲誕生?」 Tuan Cao 博士向研討會參加者提出了這個發人深省的問題。

Matthew Immerso 總結了阻礙 DeSci 獨角獸企業崛起的三個關鍵。 第一,科學業務的生命週期比其他產業長得多,需時往往以年計。 第二,DeSci 項目涉及必須符合嚴格質素標準的敏感資訊,減緩領域發展。 第三,使用者與 DeSci 平台互動的機會不多,令使用者參與度受限。

Tuan Cao 博士指出,許多現有項目的籌款方式主要使用加密貨幣,因而限制了 DeSci 的發展規模。 他亦表示很高興能見到 LIFE AI 等專注於真實科技、使用者與合作關係,以解決迫切社會需求的項目。

Justin Kim 強調了成熟科技對 DeSci 的重要性。 他表示,使用者的敏感資料必須去中心化,並制定明確的存取與交易權限,及部署智能合約。

Immerso 與 Kim 均認同創辦人的角色十分關鍵,因為他們了解科學和醫療保健所面對的挑戰,並已為落實 Web 3.0 解決方案做好準備。 Kim 指出亞洲擁有強大市場潛力,並認為亞洲已準備充足,能夠於生命科學領域應用新技術。

Tuan Cao 博士展示了 LIFE AI 所發表東南亞最大型自閉症基因研究的重大成果,在識別出 23 個與自閉症相關的新變異基因的同時,將研究成本降低 10 倍至 30 倍,並確保資料的私隱和透明度。

專家們一致認為,亞洲有潛力應付價值數十億美元的項目,並能在全球重塑去中心化科學。

圖片及影片的來源連結。