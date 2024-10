Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Nyrstar NV buiten vervolging gesteld door de raadkamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

2 Oktober 2024 om 14.15 CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") heeft vandaag vernomen dat de raadkamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 1 oktober 2024 heeft besloten de Vennootschap buiten vervolging te stellen in een van de strafrechtelijke onderzoeken waarin zij betrokken is.

Deze beslissing, die nog vatbaar is voor hoger beroep, werd gewezen in het gerechtelijk onderzoek te Brussel opgestart in 2019 naar aanleiding van een klacht met burgerlijkepartijstelling.

De Vennootschap blijft haar volledige medewerking verlenen aan de gerechtelijke onderzoeken in Mechelen en Antwerpen.

