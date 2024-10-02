欧洲舌尖艺术果蔬佳肴 | 旅途零食新选择

费拉拉, 意大利, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国庆假日就要到来，没有美味零食的旅途是不完整的！ 但是超市货架上的选择众多，消费者不知所措，如何选择？ 在黄金周尝尝健康美味的零食吧：欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的天然果蔬，来自意大利！ 橙子、猕猴桃、苹果和番茄，为旅途注入能量；丰富的维生素和抗氧化物，让身体为秋季做好准备——健康之旅的完美选择！



猕猴桃是水果中的“营养之王”，富含维生素 C 和抗氧化物，帮助身体抵抗自由基，减少疲惫。 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的猕猴桃皮薄肉嫩，完美平衡酸甜口感，是随身携带的理想零食。 此外，还富含膳食纤维和酶，有利于消化，帮助调节肠道，让您大餐后能更轻松地畅享假日。

旅途中，无论是户外探险还是长途旅行，身体都会快速消耗维生素，免疫系统也会受到影响。 所以，橙子是最佳补充物。 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的橙子富含维生素 C ，快速提升能量，强化免疫系统，预防感冒等小病。 完美平衡甜辣口感，美味多汁，是旅途中随时让您精力充沛的选择，为您补充水分，让您充满活力。

寻找低卡美味零食，抑制旅途食欲？ 番茄就是您的选择！ 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的番茄浓稠多汁，富含维生素 C 和番茄红素——是一种天然抗氧化物，有助肌肤健康，对抗衰老。 可单独享用，也可与其它零食搭配，让您拥有健康的选择，保持轻盈，不增加额外卡路里——完美平衡美味和健康。

旅途中有时很难保持规律进餐时间，因此，维持能量和饱腹感至关重要。 所以，苹果是理想的健康零食。 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的苹果不光口感甜脆美味，而且富含纤维，能让饱腹时间更长。 同样有助消化，预防旅途中饮食习惯不规律引起的不适。 仅仅一个苹果就足以让您不再饥饿，让您处于休息状态，为前方所有的行程做好准备。

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“欧洲舌尖艺术果蔬佳肴——以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助，旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年，是一家独特的意大利组织，联合了许多意大利顶尖公司，生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域（包装、物流、加工、机械和分销）的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务，以改善意大利果蔬产业，提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持，通过营运商之间的协同效应，提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员，分布情况如下：生产机构成员 51 个，供应链成员 14 个，补助领域的成员 3 个，支持机构 5 个。

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