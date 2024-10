McPhy Energy : Abandon du projet de production d’hydrogène vert en Europe centrale en raison du retrait de l’off-taker

Foussemagne (France), le 2 octobre 2024 – 17h45 CEST – McPhy Energy, acteur français de référence dans le domaine de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs, annonce qu’en raison du retrait imprévu et de dernière minute de l’acheteur final (off-taker) de l’hydrogène vert, le projet de production d’une capacité totale de 24 MW, à travers deux électrolyseurs « McLyzer 3200-30 », dans le secteur de l’énergie en Europe centrale, est abandonné.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : ALMCP).

