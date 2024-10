LeddarTech stellt LeddarVision auf der AutoSens Europe vor: KI-gesteuerte Innovation verbessert durch TI-Prozessoren und Kooperation mit Arm

QUEBEC CITY, Kanada, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®Holdings Inc. („LeddarTech“) (Nasdaq: LDTC), ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusion und Wahrnehmungssoftwaretechnologie, LeddarVision™, für ADAS-, AD- und Parkanwendungen anbietet, gibt mit Freude entscheidende Beiträge von Texas Instruments und Arm zur Verbesserung seiner bahnbrechenden LeddarVision-Produkte bekannt.

Kunden sind eingeladen, die Zukunft der Automobilinnovation mit der LeddarNavigator-Demonstrationeinheit von LeddarTech auf der AutoSens Europe (8.-10. Oktober 2024) zu erleben. Dieser hochmoderne Showcase demonstriert die fortschrittliche KI-basierte Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware LeddarVision des Unternehmens und unterstreicht die transformative Kraft der branchenführenden Prozessortechnologie. Mit dem TDA4VE-Q1-Prozessor von Texas Instruments und der nahtlosen Integration der Automotive-Prozessoren von Arm setzt diese Softwaretechnologie neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Funktionsfähigkeit.

Vorstellung der Beiträge von Arm und TI zur LeddarVision-Produktreihe:

Arm treibt ADAS-Innovationen mit fortschrittlichen Rechenplattformen voran, die auf die Sicherheits- und Leistungsanforderungen von Automobilanwendungen zugeschnitten sind. Die entscheidende Rolle des Unternehmens bei der Steigerung der Effizienz von LeddarVision ist offensichtlich. Durch die Optimierung kritischer, leistungsbestimmender Algorithmen innerhalb des ADAS-Wahrnehmungs- und Fusions-Stacks für Arm-CPUs haben Arm und LeddarTech erfolgreich Berechnungsengpässe minimiert und die Gesamtsystemeffizienz mit der Arm Cortex-A720AE CPU verbessert.



Werfen Sie einen genaueren Blick auf diese bahnbrechende Zusammenarbeit. Diese Fallstudie gibt einen detaillierten Überblick über die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die die Grenzen der Innovation erweitern und die Zukunft der Automobilsicherheit vorantreiben.

Der hochintegrierte und kosteneffiziente Prozessor der TDA4-Familie von Texas Instruments (TI) wird für die LeddarVision Front-Entry-Lösung (LVF-E) verwendet, die als erste umfassende Low-Level-Fusion-basierte Wahrnehmungslösung auf einem einzigen TDA4VE-Q1)-Prozessor auf den Markt kommt. Durch die effiziente Implementierung auf dem TDA4VE-Q1-Prozessor wird eine der niedrigsten Systemkosten für L2/L2+-ADAS der Einstiegsklasse erreicht, ohne dass die Systemleistung darunter leidet. Der TDA4VE-Q1, der eine Low-Level-Sensorfusionsverarbeitung durchführt, bietet Hochleistungsrechner für herkömmliche Bildverarbeitungs- und Deep-Learning-Algorithmen sowie eine Beschleunigung der Bildverarbeitungsvorverarbeitung, um ein hohes Maß an Systemintegration bei geringer Systemleistung und niedrigen Kosten zu erreichen. Die Pin- und Software-kompatiblen Mitglieder der TDA4-Produktfamilie ermöglichen die Skalierbarkeit auf leistungsstärkere oder kostengünstigere Systeme für fortschrittliche einzelne und multimodale ADAS-Sensorfusionsanwendungen.





„Indem wir die Stärken von Texas Instruments und Arm nutzen, verbessern wir die Funktionalität von LeddarVision und leisten einen Beitrag zur Zukunft der Sicherheit und Autonomie im Automobil. Gemeinsam gestalten wir die Industriestandards neu“, erklärte Heinz Oyrer, Director of Strategic Partnerships bei LeddarTech.

Buchen Sie einen Termin mit LeddarTech auf der AutoSens Europe für eine Live-Demonstration im LeddarNavigator und überzeugen Sie sich von den Vorteilen der KI-basierten Low-Level-Fusion LeddarVision-Produkte, einschließlich LVS-2+ und LVF-E. Diese Lösungen sind so konzipiert, dass sie die strengen 5-Sterne-NCAP 2025/GSR 2022-Sicherheitsstandards erfüllen, und werden durch rigorose Forschung und Entwicklung in unseren Einrichtungen in Tel Aviv, Montreal und Quebec City validiert. Die wichtigsten Leistungsindikatoren werden den Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Verfolgen Sie den europäischen Roadtrip auf unserer Website „LeddarNavigator Diaries“.

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende KI-gestützte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet zum Erstellen präziser 3D-Modelle der Umgebung fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation zu erreichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von ADAS-Lösungen für PKWs und Geländefahrzeuge zur Verfügung.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich, mit über 160 Patentanmeldungen (87 erteilt), die die Fähigkeiten von ADAS, AD und Parken verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

LeddarTech kann im Rahmen von Kooperationen, Partnerschaften und Projekten von Zeit zu Zeit mit Testfahrzeugen personenbezogene Daten erfassen, d. h. Informationen, die Mitglieder der Öffentlichkeit direkt oder indirekt identifizieren. Die erfassten personenbezogenen Daten können von LeddarTech im Rahmen der Entwicklung und Schulung unserer Software und Produkte verarbeitet, verwendet, gespeichert und weitergegeben werden. Weitere Informationen zu den Verarbeitungsaktivitäten, zu denen die Erhebung, Nutzung, Speicherung und Weitergabe der personenbezogenen Daten gehören, sowie zu den damit verbundenen Rechten zum Schutz personenbezogener Daten und deren Ausübung finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von LeddarTech.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com und auf LinkedIn, Twitter (X), Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (die auch zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze umfassen) angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die voraussichtliche Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, Aussichten, Ziele und Finanzprognosen von LeddarTech und andere Finanzkennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten im Allgemeinen Aussagen, die vorausschauenden Charakter haben und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „würden“, „erwarten“, „antizipieren“, „planen“, „wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „projizieren“, „beabsichtigen“ und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile des kürzlich erfolgten Unternehmenszusammenschlusses von LeddarTech nicht realisiert werden; (ii) das Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten der Aktionäre im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder andere Vergleiche oder Untersuchungen zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen; (iii) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen; (iv) mögliche Störungen durch den Unternehmenszusammenschluss, die dem Geschäft von LeddarTech schaden könnten; (v) die Fähigkeit von LeddarTech, Schlüsselpersonal zu halten, zu gewinnen und einzustellen; (vi) mögliche negative Reaktionen oder Änderungen in den Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten oder anderen Parteien; (vii) mögliche geschäftliche Unsicherheiten, einschließlich Änderungen bestehender Geschäftsbeziehungen nach dem Unternehmenszusammenschluss, die die finanzielle Leistungsfähigkeit von LeddarTech beeinträchtigen könnten; (viii) gesetzgeberische, behördliche und wirtschaftliche Entwicklungen; (ix) Unvorhersehbarkeit und Schwere von Katastrophenereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terrorakte, Ausbruch oder Eskalation von Krieg oder Feindseligkeiten und Epidemien, Pandemien oder Krankheitsausbrüche (einschließlich COVID-19) sowie die Reaktion des Managements auf die vorgenannten Faktoren; (x) der Zugang zu Kapital und Finanzierung und die Fähigkeit von LeddarTech, die Einhaltung von Schuldverpflichtungen aufrechtzuerhalten; (xi) die Fähigkeit von LeddarTech, sein Geschäftsmodell umzusetzen, Design Wins zu erzielen und bedeutende Einnahmen zu generieren; und (xii) andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den Berichten von LeddarTech, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht werden, erläutert werden, einschließlich der Risikofaktoren im Jahresbericht von in LeddarTech auf Formular 20-F für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023. . Die vorstehende Liste der wichtigen Faktoren ist nicht erschöpfend. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt LeddarTech keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu treffen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Events oder aus anderen Gründen.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Holdings Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Website für Anlegerbeziehungen: investors.LeddarTech.com

Kontakt für Anlegerbeziehungen: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Kontakt für Finanzmedien: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Holdings Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.

LeddarTech Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „LDTC“ geführt wird.

