LeddarTech presenta LeddarVision en AutoSens Europe: Innovación impulsada por IA optimizada con procesadores TI y colaboración Arm

QUEBEC, Canadá, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®Holdings Inc. (“LeddarTech”) (Nasdaq: LDTC), una empresa de software automotriz que ofrece tecnología de software de fusión y percepción de sensores de bajo nivel basada en IA patentada, LeddarVision™, para aplicaciones ADAS, AD y de estacionamiento, destaca con orgullo las contribuciones críticas de Texas Instruments y Arm para mejorar sus innovadores productos LeddarVision.



Invitamos a los clientes a experimentar el futuro de la innovación automotriz con el demostrador LeddarNavigator de LeddarTech en AutoSens Europe (8-10 de octubre de 2024). Esta exposición de vanguardia demuestra el software avanzado de fusión y percepción de sensores basado en IA de la empresa, LeddarVision, y subraya el poder transformativo de la tecnología de procesadores líder en el sector. Habilitada por el procesador TDA4VE-Q1 de Texas Instruments e integrando perfectamente los procesadores automotrices de Arm, esta tecnología de software establece un nuevo estándar en rendimiento y capacidad.

Presenta las contribuciones de ARM y TI al conjunto de productos LeddarVision:

ARM impulsa la innovación de ADAS con plataformas informáticas avanzadas diseñadas para abordar las necesidades de seguridad y rendimiento de los casos de uso automotriz. Su papel crucial en la mejora de la eficacia de LeddarVision es evidente. Al optimizar los algoritmos críticos que definen el rendimiento dentro de la pila de percepción y fusión ADAS para Arm CPUs, Arm y LeddarTech minimizan exitosamente los atascamientos computacionales y optimizan la eficacia general del sistema utilizando la Arm Cortex-A720AE CPU.



Observando más de cerca esta colaboración innovadora. Este estudio de caso ofrece una descripción detallada del recorrido de las dos organizaciones mientras amplían los límites de la innovación y son pioneras en el futuro de la seguridad automotriz.

El procesador de la familia TDA4 altamente integrado y rentable de Texas Instruments’ (TI) se utiliza para la solución LeddarVision Front-Entry (LVF-E), que marcó la primera solución de percepción completa basada en fusión de bajo nivel del mercado implementada en un procesador único TDA4VE-Q1. La implementación eficaz en el procesador TDA4VE-Q1 logra uno de los costos de sistema para ADAS de nivel básico L2/L2+ sin sacrificar el rendimiento del sistema. El TDA4VE-Q1, que realiza un procesamiento de fusión de sensores de bajo nivel, ofrece computación de alto rendimiento para algoritmos de visión tradicional y aprendizaje profundo y aceleración de preprocesamiento de visión para lograr un alto nivel de integración del sistema a baja potencia y costos del sistema. Los miembros compatibles con PIN y software de la familia de productos TDA4 permiten escalabilidad a sistemas de mayor rendimiento o menor costo para aplicaciones avanzadas de fusión de sensores ADAS individuales y multimodales.



"Al aprovechar las fortalezas de Texas Instruments y Arm, estamos optimizando la funcionalidad de LeddarVision y contribuyendo al futuro de la seguridad y la autonomía automotriz. Juntos, damos forma a los estándares del sector", afirmó Heinz Oyrer, director de asociaciones estratégicas de LeddarTech.

Reserve una cita con LeddarTech en AutoSens Europe para una demostración en vivo en el LeddarNavigator y sea testigo de los beneficios de los productos LeddarVision de fusión de bajo nivel basados en IA, incluidos el LVS-2 + y el LVF-E. Estas soluciones están diseñadas para cumplir con los estrictos estándares de seguridad NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrellas y se validan a través de investigación y desarrollo rigurosos en nuestras instalaciones de Tel Aviv, Montreal y la ciudad de Quebec. Los indicadores clave de rendimiento están disponibles para revisión a pedido de los clientes.

Siga el recorrido europeo en nuestro sitio "LeddarNavigator Diaries".

Acerca de LeddarTech

Una empresa global de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec, con centros adicionales de I + D en Montreal y Tel Aviv (Israel), LeddarTech desarrolla y ofrece soluciones integrales de software de fusión y percepción de sensores de bajo nivel basadas en IA que permiten la implementación de las aplicaciones de ADAS, conducción autónoma (AD) y estacionamiento. El software de nivel automotriz de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de IA y visión computarizada para generar modelos 3D precisos del entorno para lograr mejor toma de decisiones y navegación más segura. Esta tecnología de alto rendimiento, escalable y de costo-eficaz está disponible para los OEMs y proveedores de nivel 1-2 para la implementación eficaz de soluciones automotrices y de vehículos todoterreno.

LeddarTech es responsable de varias innovaciones de sensor remotas, con más de 160 solicitudes de patentes (87 aprobadas) que optimizan las capacidades de ADAS, AD y estacionamiento. Una mejor percepción alrededor del vehículo es fundamental para hacer que la movilidad global sea más segura, eficaz, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a convertirse en la solución de software de fusión y percepción de sensores más ampliamente adoptada.

LeddarTech puede, en el ámbito de colaboraciones, asociaciones y proyectos, periódicamente, recopilar información personal con los vehículos de prueba, es decir, información que identifique directa o indirectamente a los miembros del público. La información personal recopilada puede ser procesada, utilizada, almacenada y comunicada por LeddarTech dentro del alcance del desarrollo y la capacitación de nuestro software y productos. Para obtener más información sobre las actividades de procesamiento, que incluyen recopilación, uso, almacenamiento y comunicación de información personal, así como derechos de protección de información personal asociados y cómo ejercerlos, consulte la Política de privacidad de LeddarTech.

Información adicional acerca de LeddarTech es accesible en www.LeddarTech.com y en LinkedIn, Twitter (X), Facebook y YouTube.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa se pueden considerar declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada (cuyas declaraciones prospectivas también incluyen declaraciones prospectivas e información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables), incluyendo, mas sin limitación, las declaraciones relacionadas con la estrategia anticipada de LeddarTech, operaciones futuras, perspectivas, objetivos y proyecciones financieras y otras métricas financieras. Las declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones que son de naturaleza predictiva y dependen de o se refieren a eventos o condiciones futuros, e incluyen palabras tales como "puede", "hará", "debe", "haría", "espera", "anticipa", "planifica", "probablemente", "cree", "estima", "proyecta", "intenta" y otras expresiones similares, entre otras. Las declaraciones que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de rendimiento futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluyendo, sin limitación: (i) la posibilidad de que los beneficios anticipados de la reciente combinación de negocios de LeddarTech no se realicen; (ii) el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con la combinación de negocios u otros acuerdos o investigaciones puedan resultar en costos significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (iii) cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria; (iv) posibles interrupciones de la combinación de negocios que podrían dañar el negocio de LeddarTech; (v) la capacidad de LeddarTech para retener, atraer y contratar personal clave; (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con los clientes, empleados, proveedores u otras partes; (vii) potencial incertidumbre de negocios, incluidos los cambios en las relaciones de negocios existentes después de la combinación de negocios que podrían afectar el rendimiento financiero de LeddarTech; (viii) desarrollos legislativos, regulatorios y económicos; (ix) imprevisibilidad y gravedad de eventos catastróficos, incluidos, mas sin limitación, actos de terrorismo, estallido o escalada de guerra u hostilidades y cualquier epidemia, pandemia o brote de enfermedad (incluido COVID-19), así como la respuesta de la administración a cualquiera de los factores mencionados anteriormente; (x) acceso al capital y financiamiento y LeddarTech capacidad para mantener el cumplimiento de los convenios de deuda; (xi) la capacidad de LeddarTech para ejecutar su modelo de negocio, lograr ganancias de diseño y generar ingresos significativos; y (xii) otros factores de riesgo detallados periódicamente en los informes de LeddarTech presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo contenidos en el Informe Anual de LeddarTech en el Formulario 20-F para el año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2023. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. Excepto según lo exija la ley aplicable, LeddarTech no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna otra declaración prospectiva, o de emitir cualquier otra declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Contacto:

Daniel Aitken, vicepresidente de marketing global comunicaciones y relaciones con los inversores, LeddarTech Holdings Inc. Teléfono: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Sitio web de relaciones con los inversores: investors.LeddarTech.com

Contacto de relaciones con los inversores: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Contacto de medios financieros: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision y los logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Holdings Inc. y sus subsidiarias. Todas las otras marcas, nombres de producto y símbolos son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

LeddarTech Holdings Inc. es una empresa pública que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo bursátil "LDTC".

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7207016b-6eb5-4c0e-8821-f52cb6a9c84b