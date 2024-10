Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

마베니어, 에너지 효율성 높이는 5G UPF 솔루션으로 리딩 라이트 네트워크 에너지 효율상 (Leading Lights Network Energy Efficiency Award) 수상

인텔 및 엔비디아와의 협력 통해 새로운 업계 표준을 수립

October 03, 2024 11:10 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.