โซลูชัน 5G UPF ที่ประหยัดพลังงานของ Mavenir คว้ารางวัล Leading Lights Network Energy Efficiency

การทำงานร่วมกับ Intel และ NVIDIA ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม

October 03, 2024 11:10 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.