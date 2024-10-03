Mavenir 的 Energy-Efficient 5G UPF 解决方案荣获 Leading Lights Network Energy Efficiency Award

德克萨斯州理查森, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建未来网络的云原生网络基础设施提供商 Mavenir 凭借其 Energy-Efficient 5G User Plane Function（UPF）解决方案荣获 Leading Lights Network Energy Efficiency Award。



Mavenir 的 UPF 解决方案助力其移动网络运营商客户大幅节省能源，提升运营效率并增强性能，取得了骄人成绩。即使在 100% 流量负载等最严苛的条件下，该解决方案仍能实现高达 40% 的节能效果。这一卓越的能效部分得益于 Mavenir 采用了 NVIDIA 的 ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing™ 技术，该技术支持 Mavenir 在 NVIDIA 解决方案上加速 UPF 数据平面，在节能方面发挥了关键作用。此外，利用 Intel Infrastructure Power Manager 功能可进一步提高节能效果，可在 50% 流量负载和空载情况下实现高达 62% 的节能效果。

行业领导者与尖端技术的强强联合能够实现实质性的创新和技术进步。Mavenir 的云原生架构与第四代 Intel Xeon Scalable 处理器和 NVIDIA ConnectX®-6 Dx SmartNIC 加速技术实现了无缝集成。这种强大的组合使客户能够同时享受到更高能效和高性能数据包处理的双重优势。

“我们不仅为 5G 核心网络实现了显著的节能和性能提升，还为节能型网络基础设施树立了新的行业标杆。”Mavenir 核心网络总裁 Ashok Khuntia 表示。“该奖项肯定了战略合作的价值，以及我们‘环保设计’的先进技术在推动全行业进步和可持续发展方面的作用。”

此外，Mavenir 的解决方案支持在边缘部署占用空间小的 UPF，从而减少延迟，改善本地数据处理，并最大限度降低运营成本。创新的架构与先进技术相结合，确保 Mavenir 的客户能够实现显著的节能增效。

Leading Lights Network Energy Efficiency Award 旨在表彰那些通过淘汰或整合基础设施、使用现代软件和设备以及采用更多数据驱动型运营等方式，帮助网络运营商最大程度提升网络能效的公司。Leading Lights Awards 是 Light Reading 的旗舰奖项，今年已进入第 20 个年头。该奖项旨在表彰全球通信行业中取得杰出成就的顶尖公司及其高管，展示帮助电信、有线电视和云服务提供商脱颖而出的技术、应用、服务和创新成果。

编者按：

Light Reading 的 Leading Lights 奖项 2024 年获奖名单

解决方案简介：Mavenir 的 User Plane Function（UPF）：https://www.mavenir.com/resources/mavenirs-user-plane-function-upf/

解决方案简介：Mavenir 利用第四代 Intel® Xeon® Scalable 处理器优化 5G 核心 UPF 部署，以最大限度地提升网络能效

Converged-Packet-Core_Solution-Brief_Mavenir-Intel-SPR.pdf

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关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。作为开放 RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。如需了解更多信息，请访问：www.mavenir.com

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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