Mavenir 的節能 5G UPF 解決方案榮獲 Leading Lights Network Energy Efficiency獎

與 Intel 和 NVIDIA 的合作樹立了新的行業標準

October 03, 2024 11:10 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.