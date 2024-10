WINFARM : Résultats semestriels 2024.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 3 octobre 2024





RESULTATS SEMESTRIELS 2024

Retour à la croissance au 2 ème trimestre 2024

trimestre 2024 Bonne tenue de la marge brute à 32,4% du chiffre d’affaires

Atteinte d’un point bas de la rentabilité opérationnelle





PERSPECTIVES S2 2024

Retour anticipé de la croissance

Amélioration de l’EBITDA intégrant le plein effet

des mesures de relance de l’activité et d’encadrement des charges

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, publie aujourd’hui ses résultats consolidés du 1er semestre 2024.

Le Conseil d’administration du 3 octobre 2024 a arrêté les comptes consolidés clos au 30 juin 2024. Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification sont en cours d’établissement.

Données consolidées, normes françaises



non audités, en K€ S1 2024 S1 2023 Chiffre d’affaires 69 976 71 383 Marge brute 22 674 22 788 En % du chiffre d’affaires 32,4% 31,9% EBITDA 196 1 631 En % du chiffre d’affaires 0,3% 2,3% Dotations aux amortissements et provisions (2 700) (2 118) Résultat d’exploitation (2 504) (488) Résultat financier (515) (141) Résultat exceptionnel 237 28 Impôt sur les bénéfices 21 (78) Résultat net part du Groupe (2 699) (689)

Retour de la croissance au deuxième trimestre 2024 après un premier trimestre 2024 contrasté

Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires du Groupe ressort en léger repli de 2,0% à 70,0 M€ contre 71,4 M€ au 30 juin 2023.

En AgroFourniture, après un premier trimestre en repli de 14,8%, marqué par une crise agricole et par la pluviométrie exceptionnelle qui avait pesé sur les commandes de semences et retardé la mise en sol des plants de maïs, le deuxième trimestre s’est inscrit en croissance de 7,3%, bénéficiant d’un rattrapage des ventes sur la période, et permettant de limiter le repli sur l’ensemble du semestre à seulement 4,5% pour atteindre un chiffre d’affaires de 62,7 M€.

L’activité AgroProduction a enregistré deux trimestres consécutifs de forte croissance à deux chiffres, pour atteindre un chiffre d’affaires de 6,3 M€ en progression de +36%. Au premier semestre 2024, Winfarm a bénéficié du retour d’une forte dynamique du Grand Export, du développement soutenu des ventes de la zone Asie et du plein effet de la nouvelle ligne de production qui avait été mis en service en avril 2023 lui permettant au Groupe de répondre à la forte demande tout en renforçant sa compétitivité prix-volume.

Les « Autres activités » réunissant l’AgroConseil (commercialisée sous la marque Agritech) et l’AgroInnovation (commercialisée par la ferme pilote de Bel-Orient), enregistrent une légère baisse de leurs ventes.

Les actions commerciales concernant l’unité de transformation laitière suivent leurs cours avec de nouveaux contrats signés sur la première partie de l’année.

Bonne tenue de la marge brute, atteinte d’un point bas de la rentabilité avant le plein effet des mesures de relance de l’activité et d’encadrement des charges

Au premier semestre 2024, la marge brute atteint 22,7 M€ se maintenant au même niveau qu’au premier semestre 2023, extériorisant un taux de marge brute de 32,4% en légère amélioration de 0,5 point, malgré un effet prix défavorable depuis quelques trimestres avec le retournement brutal des prix d’achat. Cette performance reflète la capacité du Groupe à piloter efficacement ses volumes d’achats tout en favorisant l’écoulement de ses produits les plus rentables.

L’EBITDA s’établit à 0,2 M€, contre 1,6 M€ à fin juin 2023, sous l’effet de charges opérationnelles encore trop élevées sur le semestre, conjuguées aux dépenses liées à la commercialisation de « Au Pré ! » à hauteur 0,5 M€, sans que le chiffre d’affaires puisse les absorber en totalité. Toutefois, une amélioration de l’EBITDA est attendue au second semestre, portée d’une part par les mesures de relance de l’activité AgroFourniture initiées au 1er semestre et qui se poursuivront au cours du second semestre et par une meilleure maîtrise des charges opérationnelles d’autre part (économies d’échelle sur les frais de transport…). Le Groupe a également réduit ses effectifs, avec une baisse de 6 ETP à fin de période, lui permettant de stabiliser sa masse salariale (10,4 M€ au 30 juin 2024 contre 10,3 M€ au 30 juin 2023). La politique du Groupe visant à limiter strictement le remplacement de certains postes se poursuivra dans les mois à venir afin de réduire encore ces coûts.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à (2,5) M€ contre (0,5) M€ au premier semestre 2023. Le résultat net part du Groupe s’élève à (2,7) M€ contre (0,7) M€ au premier semestre 2023.

Mise en œuvre de mesures visant à alléger les tensions de trésorerie

Les mesures d’amélioration du BFR initiées en 2023 ont commencé à porter leurs fruits au premier semestre 2024 bénéficiant notamment d’une réduction des stocks qui atteignent 21,6 M€ contre 22,8 M€ au premier semestre 2023.

Au 30 juin 2024, la trésorerie s’élève à 2,0 M€ contre 7,5 M€ au 31 décembre 2023. Cette évolution s’explique par la finalisation des investissements destinés aux travaux de renforcement des infrastructures du Groupe (extension de l’usine, extension des bâtiments administratifs, mise en place d’un ERP, acquisitions de nouveaux camions et construction de l’usine de transformation laitière) ainsi que par le remboursement de la dette financière. L’endettement financier brut s’élève à 36,0 M€ au 30 juin 2024 contre 39,9 M€ au 31 décembre 2023.

Dans ce contexte, le Groupe s’appuiera sur les éléments suivants pour atténuer la pression sur la trésorerie

Génération de cash issue du retour à la croissance de l’ AgroFourniture ;

; Revente de la flotte de camions détenus en propre pour un montant estimé de 1,2 M€. Ces camions continueront d’être exploités mais via un financement par crédit-bail ;

Poursuite de l’amélioration du BFR du Groupe par l’amélioration continue du délai de paiement client.





Retour à la croissance et amélioration de l’EBITDA anticipée au 2nd semestre 2024

Comme mentionné précédemment, Winfarm a engagé des actions commerciales visant à dynamiser les ventes de l’activité AgroFourniture dont les premiers résultats ont commencé à se matérialiser au deuxième trimestre et qui devraient se poursuivre au second semestre 2024. Au-delà des initiatives déjà évoquées (prix compétitifs sur les produits d’appel, augmentation du panier moyen en référençant de nouveaux produits en marque propre), Winfarm devrait continuer à capitaliser sur la croissance du canal web, qui affiche de solides performances témoignant de l’adoption du site par les clients du Groupe.

L’activité AgroProduction devrait également continuer à bénéficier de la dynamique positive amorcée au 1er semestre, soutenue par les ventes à l’export et la montée en puissance de sa ligne de production.

Le décollage progressif des ventes de « Au Pré ! », le concept de valorisation laitière de Winfarm à destination d’un réseau d’adhérents agriculteurs indépendants, devrait favoriser la contribution progressive de cette activité à la rentabilité du Groupe. De nouveaux tests auprès de grands comptes régionaux sont en cours et pourraient contribuer à accroître les volumes commercialisés.

La discipline financière déjà engagée par le Groupe au cours du 1er semestre pour limiter la hausse des charges opérationnelles se poursuivra au cours des prochains mois.

Au regard de ces éléments, Winfarm est confiant sur le second semestre 2024 dans la croissance de l’activité, conjuguée à l’amélioration de l’EBITDA par rapport au premier semestre 2024.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 3è trimestre 2024, le 7 novembre 2024, après clôture de bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

