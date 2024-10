Avant-première de la nouvelle exposition Retour à la nature : le prix des arts de la Fondation David Suzuki au Musée canadien de la nature

OTTAWA, Ontario, 03 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont invités à une avant-première jeudi le 10 octobre au Musée canadien de la nature pour l’exposition Retour à la nature : le prix des arts de la Fondation David Suzuki. La première de cette exposition unique présente les œuvres d’art des lauréats et lauréates du premier Prix Retour à la nature pour les arts de la Fondation David Suzuki. Treize artistes du Canada donnent vie au concept de réensauvagement, ou retour à la nature, en soulignant le rôle vital que joue la nature dans nos communautés à travers leurs œuvres d’art éloquentes. Grâce à leurs œuvres visionnaires – créées à l’aide de divers médias, tels que des textiles, des photos, des vidéos et des matériaux réutilisés – ces artistes offrent des perspectives sur la nature, la perte de biodiversité et le changement climatique.



Retour à la nature est présentée au Musée canadien de la nature (MCN) du 11 octobre 2024 au 8 septembre 2025.

QUOI : Avant-première de l’exposition réservée aux médias avec possibilité d’entrevues. QUAND : De 9 h 30 à 11 h 30 QUI : Les porte-parole sont : • Helen Gregory, Ph. D., commissaire invitée de l’exposition et conservatrice de la galerie McIntosh, Université de Western Ontario ;

• Isabelle Corriveau, directrice du contenu et des stratégies numériques, Musée canadien de la nature ;

• Les artistes qui ont des œuvres dans l’exposition Retour à la nature

• Jode Roberts, gestionnaire, Programme de renaturalisation des communautés. Fondation David Suzuki. OÙ : Musée canadien de la nature, 3e étage ouest, 240 rue McLeod (à l’angle de Metcalfe), Ottawa. RSVP : media@nature.ca ou 613-698-9253. Veuillez indiquer l’heure à laquelle vous prévoyez d’arriver.

À propos du Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national d’histoire naturelle et de sciences naturelles du Canada. Il a vocation à transmettre des idées fondées sur des faits, à procurer des expériences instructives et à favoriser une relation enrichissante avec la nature d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Le Musée accomplit sa mission grâce à ses recherches scientifiques, sa collection de 15 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son dynamique site Web nature.ca.

À propos de la Fondation David Suzuki

Fondée en 1990, la Fondation David Suzuki est un organisme environnemental canadien sans but lucratif. Sa mission est de préserver la diversité de la nature et le bien-être de toutes les formes de vie, maintenant et pour l’avenir. Rewilding Magazine est une publication indépendante consacrée à la découverte de personnes, de lieux, d’idées et de débats liés au mouvement mondial du réensauvagement.

