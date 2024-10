世界のオルタナティブ市場は2030年までに30兆米ドル を超える見込み - プレキン (Preqin) による予測

プライベートエクイティ市場のAUMは2倍以上に増加する見込み、一方でセカンダリー投資 (13.1%) は2023年から2029年の予測期間に最も高い年平均成長率を記録すると予測