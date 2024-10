Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

Preqin(睿勤) 预测截至2030 年,全球另类投资市场有望突破 30 万亿美元

私募股权市场资产管理规模 (AUM) 将增长超过一倍,而二手份额市场 (13.1%) 预计将在 2023 年至 2029 年预测期内实现最强劲的年化增长