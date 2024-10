Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

到 2030 年,全球另類投資市場有望突破 30 萬億美元 — Preqin 預測

私募股權市場的資產管理規模將增加一倍以上,而二級市場 (13.1%) 預計將在 2023 年至 2029 年預測期內實現最強勁的年化增長