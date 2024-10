Theriva™ Biologics anuncia el resultado positivo de la revisión del Comité de vigilancia y seguridad de los datos en el ensayo clínico de Fase 1b/2a de SYN-004 (ribaxamasa) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas

El Comité de vigilancia y seguridad de los datos (DSMC) ha revisado los datos de seguridad de uso y farmacocinéticos de la Cohorte 2, y ha recomendado que el estudio proceda a inscribir pacientes en la Cohorte 3