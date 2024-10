La nuova combinazione di TALVEY®▼ (talquetamab) e TECVAYLI®▼ (teclistamab) comporta alti tassi di risposta e risposte durature in pazienti refrattari alla tripla classe con mieloma multiplo recidivato o refrattario, compresi i pazienti con malattia extramidollare

I dati dello studio sperimentale di Fase 1b RedirecTT-1 dimostrano un profilo di sicurezza coerente con le monoterapie talquetamab e teclistamab1



BEERSE, BELGIO, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una società di Johnson & Johnson, ha annunciato oggi i risultati aggiornati dello studio sperimentale di Fase 1b RedirecTT-1 che valuta la prima combinazione di anticorpi bispecifici di TALVEY®▼ (talquetamab), il primo bispecifico mirato al GPRC5D approvato in Europa,2 e TECVAYLI®▼ (teclistamab), la prima terapia bispecifica diretta al BCMA approvata in Europa.3 I dati aggiornati hanno mostrato alti tassi di risposta e risposte durature, con un profilo di sicurezza coerente con ogni monoterapia, in pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario (RRMM) esposti alla tripla classe, compresi i pazienti con malattia extramidollare.1 Questi dati sono stati presentati oralmente al meeting annuale della International Myeloma Society (IMS) 2024, a Rio de Janeiro, Brasile, dal 25 al 28 settembre (Abstract #OA – 03).1

“Con il progredire del mieloma multiplo, il trattamento diventa più difficile, soprattutto nei pazienti con malattia extramidollare, che si diffonde oltre il midollo osseo e di solito diventa resistente alle terapie standard”, ha dichiarato Yael Cohen, M.D., Responsabile dell'Unità di Mieloma, Istituto di Ematologia, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israele, e ricercatrice principale dello studio.* “Questi risultati riflettono un'efficacia promettente e un profilo di sicurezza gestibile per questa combinazione di due terapie bispecifiche innovative e forniscono un'opzione potenzialmente promettente per i pazienti con mieloma multiplo avanzato."

Al momento del cut-off dei dati, 44 pazienti erano stati trattati con il regime di Fase 2 raccomandato (RP2R) di 0,8 mg/kg di talquetamab in combinazione con 3 mg/kg di teclistamab a settimane alterne.1 Il tasso di risposta globale (ORR) è stato del 79,5 percento, con un tasso di risposta completa o migliore (CR+) del 52,3 percento, una durata della risposta (DOR) a 18 mesi dell'85,9 percento e un tasso di sopravvivenza libera da progressione (PFS) a 18 mesi del 69,8 percento con un follow-up mediano di 18,2 mesi.1

“L'esperienza di ogni persona con il mieloma multiplo è unica e non esiste un approccio terapeutico adatto a tutti i pazienti per questa complessa malattia”, ha dichiarato Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), EMEA, Responsabile dell'Area Terapeutica, Ematologia, Johnson & Johnson Innovative Medicine. “I risultati dello studio RedirecTT-1 sono molto promettenti e rimaniamo concentrati sulla massimizzazione del potenziale del nostro portafoglio attraverso regimi di combinazione innovativi, come teclistamab più talquetamab, per riorganizzare le cure per i pazienti.”

I risultati di un'analisi di sottogruppo di pazienti con malattia extramidollare (EMD; ≥1 lesione indipendente dall'osso di ≥2 cm), una popolazione di pazienti che spesso si trova ad affrontare opzioni di trattamento limitate, hanno dimostrato un ORR e un DOR significativi per il trattamento basato su anticorpi bispecifici.1 Al RP2R (n=18), i risultati hanno mostrato un ORR del 61,1 percento, con un tasso di CR+ del 33,3 percento, un DOR a 18 mesi dell'81,8 percento e un tasso di PFS a 18 mesi del 52,9 percento nei pazienti con EMD con un follow-up mediano di 13,6 mesi.1

La combinazione di talquetamab e teclistamab ha presentato un profilo di sicurezza coerente con i profili di sicurezza noti di ciascun agente in monoterapia.1 L'incidenza cumulativa di infezioni di grado 3/4 è stata leggermente superiore a quella osservata con uno dei due agenti in monoterapia, ma si è stabilizzata dopo sei mesi, mentre gli eventi avversi non ematologici sono stati generalmente di basso grado, tra cui il gusto (50 percento) e gli AE non cutanei (56,8 percento) e ungueali (47,7 percento).1

“Sia in ambito clinico e sia nel mondo reale, talquetamab e teclistamab hanno già dimostrato la loro efficacia come bispecifici autonomi”, ha dichiarato Jordan Schecter, M.D., Vice Presidente, Capo dell'Area Malattie, Mieloma Multiplo, Johnson & Johnson Innovative Medicine. “Continuiamo a fare ricerca su questa combinazione innovativa, poiché questo studio dimostra sia l'efficacia che il profilo di sicurezza gestibile di questa combinazione, soprattutto nei pazienti difficili da trattare, come i pazienti con EMD, nonché la combinabilità di talquetamab con altre terapie efficaci.”

All'IMS saranno presentati anche altri dati che evidenziano la combinabilità di talquetamab nello studio TRIMM-2.4 I primi risultati dello studio RedirecTT-1 sono stati presentati al meeting annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) del 2023.

Informazioni sullo studio RedirecTT-1

Lo studio RedirecTT-1 (NCT04586426) è uno studio di Fase 1b di escalation della dose della combinazione degli anticorpi bispecifici di reindirizzamento delle cellule T talquetamab e teclistamab in pazienti (n=208) con RRMM.5 Gli obiettivi primari comprendono l'identificazione dei regimi di Fase 2 raccomandati (RP2R) e lo schema per il trattamento di studio, nonché la definizione della sicurezza dei RP2R per il trattamento di studio.2

Nella parte 1, ai pazienti verranno somministrati talquetamab e teclistamab con o senza daratumumab in cicli di 28 giorni dopo dosi iniziali di step-up.2 Nella parte 2, i pazienti riceveranno dosi di trattamento (combinazione di talquetamab e teclistamab e regimi daratumumab + talquetamab + teclistamab) che saranno determinate dalle RP2R del trattamento di studio identificato nella parte 1.2 Nella parte 3, i pazienti riceveranno la terapia di combinazione talquetamab + teclistamab, alle RP2R selezionate dalla parte 1 e dalla parte 2.2

Informazioni su Teclistamab

Teclistamab è un anticorpo bispecifico pronto all'uso.6 Teclistamab, un'iniezione sottocutanea, reindirizza le cellule T attraverso due bersagli cellulari (antigene di maturazione delle cellule B [BCMA] e CD3) per attivare il sistema immunitario dell'organismo a combattere il cancro. Teclistamab è attualmente in fase di valutazione in diversi studi di combinazione.6,7,8,9,10

Teclistamab ha ricevuto l'approvazione della Commissione europea (CE) nell'agosto 2022 per il trattamento di pazienti affetti da RRMM che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38 e che hanno presentato una progressione della malattia con l'ultima terapia.11 Nell'agosto 2023, la CE ha approvato una richiesta di variazione di tipo II per teclistamab, la quale prevede l'opzione di una frequenza di dosaggio ridotta di 1,5mg/kg ogni due settimane nei pazienti che hanno ottenuto una risposta completa (CR) o migliore per un minimo di sei mesi.12 Ad oggi, oltre 9000 pazienti sono stati trattati con teclistamab in tutto il mondo.13

Per un elenco completo degli eventi avversi e per informazioni su dosaggio e somministrazione, controindicazioni e altre precauzioni nell'uso di teclistamab, consultare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. In linea con le norme dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) per i nuovi farmaci e per quelli che ricevono un'approvazione condizionata, teclistamab è soggetto a un monitoraggio supplementare.

Informazioni su Talquetamab

Talquetamab ha ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (CMA) dalla Commissione europea (CE) nell'agosto 2023, come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con RRMM che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38 e che hanno dimostrato una progressione della malattia con l'ultima terapia.14 La FDA statunitense ha inoltre concesso, nell'agosto 2023, l'approvazione di talquetamab per il trattamento di pazienti adulti con RRMM che hanno ricevuto almeno quattro linee di terapia precedenti, tra cui un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo anti-CD38.15

Talquetamab è un anticorpo bispecifico che si lega al CD3 delle cellule T e al GPRC5D, un nuovo bersaglio altamente espresso sulla superficie delle cellule del mieloma multiplo, con un'espressione minima o nulla rilevata sulle cellule B o sui precursori delle cellule B.5 Ad oggi, oltre 2000 pazienti sono stati trattati con talquetamab in tutto il mondo.16

Per un elenco completo degli eventi avversi e per informazioni su dosaggio e somministrazione, controindicazioni e altre precauzioni nell'uso di talquetamab, consultare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. In linea con le norme dell'EMA per i nuovi farmaci e per quelli che ricevono un'approvazione di tipo condizionato, talquetamab è soggetto a un monitoraggio supplementare.

Informazioni sul mieloma multiplo

Il mieloma multiplo è un tumore del sangue incurabile che colpisce un tipo di globuli bianchi chiamati plasmacellule, che si trovano nel midollo osseo.17,18 Nel mieloma multiplo, queste plasmacellule maligne si modificano e crescono fuori controllo. Nell'Unione europea, si stima che nel 2022 più di 35.000 persone abbiano ricevuto la diagnosi di mieloma multiplo e che più di 22.700 pazienti siano deceduti.19 Nonostante alcuni pazienti affetti da mieloma multiplo non manifestino sintomi in un primo momento, altri possono presentare i sintomi comuni della malattia, che possono includere fratture o dolori ossei, basso numero di globuli rossi, stanchezza, alti livelli di calcio o insufficienza renale.20

Informazioni su Johnson & Johnson

In Johnson & Johnson crediamo che la salute sia tutto. La nostra forza nell'innovazione sanitaria ci permette di costruire un mondo in cui le malattie complesse sono prevenute, trattate e curate, i trattamenti sono sempre più mirati e meno invasivi e le soluzioni sono personalizzate. Grazie alle nostre competenze in J&J Innovative Medicine e J&J MedTech, ci troviamo in una posizione unica per innovare l'intero spettro delle soluzioni sanitarie attuali, in vista delle future scoperte e di un impatto profondo sulla salute dell'umanità.

Per maggiori informazioni, visitare www.janssen.com/emea. Seguiteci su https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. e Janssen Research & Development, LLC sono aziende del gruppo Johnson & Johnson.

Avvertenze relative alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali", come definite nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995, relative allo sviluppo del prodotto, ai potenziali benefici e all'impatto terapeutico di talquetamab. Il lettore è invitato a non fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative o su eventi futuri. Se le ipotesi sottostanti si rivelassero inesatte o si concretizzassero rischi o incertezze noti o sconosciuti, i risultati effettivi potrebbero variare in modo sostanziale rispetto alle aspettative e alle proiezioni di Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC e/o Johnson & Johnson.

*La Dott. ssa Yael Cohen, Responsabile dell'Unità Mieloma, Istituto di Ematologia, Tel Aviv Sourasky Medical Center, ha fornito servizi in qualità di consulente, advisor e relatrice per Johnson & Johnson; non ha ricevuto compensi per alcun lavoro mediatico.

