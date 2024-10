Galapagos verwelkomt Oleg Nodelman in haar Raad van Bestuur om strategische groei te ondersteunen

Mechelen, België; 7 oktober 2024, 7:00 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), kondigde vandaag de benoeming aan, via coöptatie, van Oleg Nodelman, als Niet-Uitvoerend, Niet-Onafhankelijk Bestuurder in haar Raad van Bestuur, met ingang van 7 oktober 2024.



De heer Nodelman vervangt de heer Dan G. Baker die op 6 oktober 2024 is afgetreden. De toevoeging van de heer Nodelman markeert een belangrijke stap in de inspanningen van Galapagos om de dialoog met aandeelhouders te versterken en de uitvoering van de Forward, Faster strategie voort te zetten, met als doel innovatie te versnellen en zowel op korte als lange termijn waarde te creëren.

“We zijn verheugd Oleg Nodelman te verwelkomen in de Raad van Bestuur van Galapagos”, aldus Dr. Paul Stoffels, CEO van Galapagos en Voorzitter van de Raad van Bestuur1. “Zijn diepgaande expertise in biotech en gedeelde visie om verdere waarde te creëren voor Galapagos, zullen een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van onze strategie op zowel korte als lange termijn en bij het leveren van betere resultaten voor patiënten, aandeelhouders, medewerkers en klanten.”

De heer Nodelman is de oprichter en portfolio manager van EcoR1 Capital LLC, een investeringsadviesbureau dat zich richt op biotechnologie en investeert in bedrijven in alle fasen van onderzoek en ontwikkeling. Hij brengt een schat aan ervaring mee in het creëren van aandeelhouderswaarde, strategische transformaties en initiatieven voor lange-termijngroei. Met zijn bewezen staat van dienst op het gebied van investeringsmanagement – inclusief business development en kapitaalinzet – en zijn sterke verankering in zowel de biotech- als wetenschappelijke kringen, onderstreept de benoeming van de heer Odelman dat Galapagos vastberaden is om de waardecreatie voor alle aandeelhouders te maximaliseren.

“Ik ben verheugd om toe te treden tot de Raad van Bestuur van Galapagos en samen te werken met het managementteam om het volledige waardepotentieel van het bedrijf te realiseren”, aldus de heer Nodelman. “Als één van de grootste aandeelhouders van Galapagos, is EcoR1 toegewijd aan het toekomstige succes van het bedrijf.”

De heer Nodelman heeft een Bachelor of Science in Foreign Service met een concentratie in Science and Technology van Georgetown University.

We willen Dan bedanken voor zijn onschatbare bijdragen aan het herdefiniëren van de R&D-strategie bij Galapagos, en de Raad van Bestuur is hem dankbaar voor zijn leiderschap als Voorzitter van het Science and Development Committee van het bedrijf. Tijdens zijn tijd bij Galapagos deelde Dan zijn uitgebreide klinische expertise als reumatoloog en zijn diepgaande inzichten in geneesmiddelenontwikkeling, opgedaan bij Johnson & Johnson, waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van REMICADE®, SIMPONI® en STELARA®. We wensen Dan het allerbeste nu hij Galapagos verlaat om andere ventures na te streven. Hij zal Galapagos blijven ondersteunen als wetenschappelijk adviseur.

Over Galapagos

Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS toegewijd aan het verbeteren van de uitkomsten voor patiënten door middel van baanbrekende wetenschap en innovatie, met als doel zowel het aantal levensjaren als de kwaliteit van leven te vergroten. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschappelijke kennis, technologie en samenwerkingen om een brede pijplijn van best-in-class kleine moleculen en celtherapieën in oncologie en immunologie te ontwikkelen. Met capaciteiten van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd celtherapieproductieplatform, en de financiële middelen om strategisch te investeren voor de lange termijn, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Het is niet alleen ons doel om te voldoen aan de huidige medische behoeften, maar ook om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X .

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die allen bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen als “zullen“, “lange termijn” en “vooruit” en vergelijkbare uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen betreffende de benoeming van een nieuwe bestuurder. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management, en zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen onbekende en bekende risico’s, onzekerheden en andere factoren inhouden, die ertoe zouden kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van enig historische of toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door deze verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat we niet in staat zullen zijn de verwachte voordelen van de benoeming van de nieuwe bestuurder te realiseren. Een meer uitgebreide lijst en beschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kan worden gevonden in de documenten en verslagen die wij indienen bij de Securities and Exchange Commission (SEC), daarin begrepen ons meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC, zoals aangevuld en/of gewijzigd door andere documenten en verslagen die we bij de SEC hebben ingediend of in de toekomst zullen indienen. Gelet op deze risico’s en onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Bovendien, zelfs als onze resultaten, prestaties of verwezenlijkingen overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen. De toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit persbericht. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

1 In dit persbericht moet ‘Dr. Paul Stoffels’ worden gelezen als ‘Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV’.

