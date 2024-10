Radisson nomme David Ross au poste de Vice-Président de l'exploration et ajoute une troisième foreuse au projet aurifère O'Brien

ROUYN-NORANDA, Québec, 07 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTCQB : RMRDF) ("Radisson" ou la "Société") est heureuse d’annoncer la nomination de M. David Ross au poste de Vice-Président de l'exploration avec date d’effet immédiate. La Société annonce également l'accélération du programme de forage 35 000 mètres, en cours et entièrement financé, avec l'ajout d'une troisième foreuse au projet aurifère O'Brien (« O'Brien » ou le « Projet »).

M. Ross est un géologue professionnel avec plus de 25 ans d'expérience dans l'estimation des ressources minérales et l'exploration des gisements d'or structuraux. Jusqu'à récemment, il était Vice-Président de la Géologie et de l'Exploration chez Calibre Mining Corporation et sa Société prédécesseur, Marathon Gold Corporation. Chez Marathon, David a supervisé une croissance significative de l'inventaire des ressources minérales au projet aurifère Valentine à Terre-Neuve-et-Labrador et y a initié les programmes d'exploration en cours à l'échelle de la propriété et de contrôle des teneurs. Avant Marathon, David a été Directeur Sénior des Ressources Minérales chez Teranga Gold Corporation et a travaillé pendant quinze ans chez Roscoe Postle Associates, maintenant partie de SLR Consulting Limited. David détient un Baccalauréat en Géologie de l'Université Carleton et une Maîtrise en Exploration Minérale de l'Université Queen's. Il Géologue Professionnel dans les provinces de l'Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador. Il est également auteur et Personne Qualifiée pour plus de 50 rapports techniques NI 43-101.

Matt Manson, Président et chef de la direction, a commenté : « Je suis très heureux d'annoncer l'ajout de Dave Ross à l'équipe de Radisson. Ayant travaillé avec David auparavant, je sais que son expérience spécifique dans l'exploration des gisements d'or structuraux, ainsi que son expertise et son professionnalisme dans l'estimation des ressources minérales, apporteront une valeur significative à la Société alors que nous continuons à explorer O’Brien et à envisager son développement futur. Le leadership de Dave nous sera également bénéfique alors que nous cherchons à développer notre jeune équipe d'exploration basée au Québec. Dave nous rejoint alors que nous avons recoupé la minéralisation à hautes teneurs en profondeur à O’Brien, que nous débutons l’évaluation d’usinage à l'Usine Doyon d’IAMGOLD située à proximité, et que nous complétons un financement fructueux et sursouscrit pour nos programmes de travail de 2025. »

Radisson annonce également l’accélération de programme de forage de 35 000 mètres en cours avec l'ajout d'une troisième foreuse, qui sera en place jusqu'à la fin de l'année. Les récents forages profonds à O’Brien ont confirmé la minéralisation à hautes teneurs significative à environ 1 100 mètres de profondeur verticale, 170 mètres en dessous des Ressources Minérales courantes et bien en dessous du niveau des infrastructures historiques adjacentes de la mine d'or O’Brien. Le Projet demeure ouvert à l'est, à l'ouest et en profondeur. Des résultats supplémentaires du programme de forage en cours sont attendus dans les semaines et mois à venir.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration aurifère concentrée sur son projet O’Brien détenu à 100%, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la Faille Larder-Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, Québec. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet abrite l'ancienne mine O’Brien, considérée comme le plus important producteur d'or à hautes teneurs du Québec durant sa production. Le Projet dispose de Ressources Minérales Indiquées estimées à 0,50 Moz (1,52 Mt à 10,26 g/t Au), avec des Ressources Minérales Présumées supplémentaires de 0,45 Moz (1,60 Mt à 8,66 g/t Au). Veuillez consulter le rapport technique NI 43-101 « Technical Report on the O’Brien Project, Northwestern Québec, Canada » daté du 2 mars 2023, le Formulaire d'Information Annuel de Radisson pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières disponibles sur www.sedar.com pour plus de détails et d'assomptions concernant le Projet Aurifère O’Brien.

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Matt Manson

Président et chef de la direction

416-618-5885

mmanson@radissonmining.com

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

819-763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les travaux de forage planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l'impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d'intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et de la modélisation des ressources, la capacité de la Société à faire croître le projet O’Brien et la capacité de convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage au projet O’Brien; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.