Trans Mountain annonce qu’une entente de surveillance de 10 ans avec la société Hifi Engineering est conclue

CALGARY, Alberta, 07 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trans Mountain a conclu une entente avec Hifi Engineering (Hifi) afin de déployer un réseau de fibres optiques High-fidelity Distributed Sensing (HDS™) en vue d’une surveillance exhaustive et d’une détection améliorée des fuites sur le Projet d’expansion de Trans Mountain. Le réseau hybride de fibres optiques consiste en un câble de télécommunications jumelé à la fibre spécialisée de détection optique de Hifi et en deux micro-conduits.

« Trans Mountain s’engage à poursuivre l’amélioration de toutes les facettes de ses activités », déclare Jason Balasch, vice-président, Développement des affaires et des services commerciaux. « Nous disposons de deux systèmes de détection des fuites qui assuraient déjà la surveillance jour et nuit de notre réseau pipelinier, par l’entremise de notre centre de commande à Edmonton. Cette entente avec Hifi vient ajouter à notre système une autre couche de détection des fuites et de surveillance exhaustive à l’aide de sa technologie de fine pointe. »

En plus d’installer un système de fibres optiques pour rehausser la détection des fuites et la surveillance en cas d’intrusion, Trans Mountain et Hifi ont conclu une entente de surveillance de 10 ans. En vertu de cette entente, Hifi apportera un soutien à la surveillance en temps réel depuis son centre d’activités, poste qui est de service 24 heures sur 24.

« Nous avons le grand honneur d’avoir conclu cette entente avec Trans Mountain qui prévoit notamment un soutien à la surveillance 24 heures sur 24 dans le cadre de cette infrastructure multi-produits », déclare Steven Koles, président et chef de la direction d’Hifi. « Elle propose une vitrine formidable des technologies distribuées indépendantes du produit qu’offre Hifi en matière de détection optique, d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique et qui s’appliquent à tous les types de canalisations, y compris les oléoducs et gazoducs conventionnels ainsi que ceux utilisés pour la distribution de dioxyde de carbone, d’hydrogène et d’eau. »

Système à fibres optiques de fine pointe déployé sur l’oléoduc du Projet d’expansion de Trans Mountain.

L’entente entre Trans Mountain et Hifi marque le plus long déploiement d’un système de détection à fibres optiques entièrement distribuées sur une canalisation de distribution de multiples produits liquides.

Le système HDS™ de Hifi, qui est actuellement achevé en grande partie, a fait l’objet d’un processus progressif de mise en service et d’établissement de données de référence depuis la réalisation du Projet d’expansion de Trans Mountain. Ce processus tire profit de nouveautés en automatisation et de l’apprentissage automatique qu’a développés Hifi pour établir l’ensemble des données de référence propres aux activités pipelinières normales.

Le déploiement prévoit entre autres un soutien à la surveillance en matière de détection des fuites, de perturbation du sol et de risques d’atteinte à l’intégrité de la sécurité, y compris les intrusions dans un droit de passage, la surveillance des contraintes, la surveillance de l’emplacement d’un racleur et d’autres applications opérationnelles. Le système à fibres optiques peut mesurer en continu et avec précision les vibrations, la température et le déplacement des tuyaux, en plus de localiser l’emplacement d’une fuite suspectée ou d’autres événements dans un rayon de quelques mètres.

La surveillance du réseau pipelinier de Trans Mountain est aussi assurée par deux systèmes informatiques, supervisés par les opérateurs du centre de commande et le groupe chargé de la détection des fuites. Les opérateurs disposent de l’autorité d’arrêter l’oléoduc dans le cas d’une alarme du système.

Trans Mountain et Hifi ont été mis à l’honneur récemment par la Fibre Optic Sensing Association (FOSA) pour cette initiative, qui leur a valu le prix du Projet de l’année.





Système à fibres optiques de fine pointe déployé sur l’oléoduc du Projet d’expansion de Trans Mountain.

Au sujet de Trans Mountain

Trans Mountain Corporation exploite le seul réseau pipelinier du Canada transportant des produits pétroliers vers la côte Ouest. Elle livre environ 890 000 barils de produits pétroliers tous les jours par l’entremise de son double réseau pipelinier de plus de 1 150 kilomètres d’oléoducs en Alberta et en Colombie-Britannique ainsi que de 111 kilomètres d’oléoducs dans l’État de Washington.

Trans Mountain exploite également une installation de chargement ultramoderne, le Terminal maritime de Westridge, qui dispose de trois postes d’amarrage permettant d’accéder aux marchés mondiaux par les voies maritimes.

Comme société d’État fédérale, Trans Mountain continue de s’appuyer sur de plus de 70 ans d’expérience pour assurer l’excellence en matière d’exploitation et de sécurité de son réseau d’oléoducs pour le pétrole brut.

Grâce à son réseau pipelinier agrandi, Trans Mountain améliore l’accès direct des marchés mondiaux au pétrole brut canadien. L’expansion concrétise un système de transport de pétrole de classe mondiale, élaboré selon les normes rigoureuses du Canada en vertu de l’un des régimes réglementaires les plus stricts au monde, pour créer des avantages économiques à long terme, une meilleure protection marine, une sécurité accrue et une capacité de gestion des urgences ainsi qu’un renforcement des capacités de main-d’œuvre qualifiée dans les communautés et les groupes autochtones.

Au sujet de Hifi

Hifi est une société privée canadienne, dans laquelle Enbridge, Cenovus et BDC détiennent une participation minoritaire, qui se spécialise dans la mise au point, la fourniture et l’exploitation commerciale de technologies de détection à fibres optiques et de logiciels d’apprentissage automatique de prochaine génération servant principalement à la surveillance préventive des oléoducs et d’autres actifs essentiels. À l’échelle mondiale, on déploie la technologie Hifi sur des actifs pipeliniers s’étendant sur une distance de 3,5 mètres. Ayant son siège social à Calgary, en Alberta, Hifi compte de nombreuses offres de services commercialisées qui s’articulent autour de sa plateforme de technologie de détection distribuée haute-fidélité (HDS™), plus de 100 brevets qui ont été délivrés ou qui sont en instance et a récemment reçu le prix de l’innovation de 2023 décerné par Energy Connections Canada (ECC). Hifi a aussi été nommée l’une des entreprises Essor en développement durable de TDDC pour les années 2022 et 2023, en plus de remporter des prix auprès de la Fiber Optic Sensing Association en 2023, 2022 et 2021 dans les catégories de l’innovation et du projet de l’année (pour le Projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain sur une distance de 1 200 kilomètres). Hifi figure parmi les entreprises à la plus forte croissance en Amérique du Nord, telles que répertoriées par la firme Deloitte dans sa liste Technology Fast 500 de 2021 et de 2023.

Trans Mountain relations avec les médias

Trans Mountain Media Relations

(604) 908-9734 or (855) 908-9734

media@transmountain.com

Hifi Engineering

(403) 264-8930

info@hifieng.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55b5ee87-bf52-4f13-8a0d-4210e18ac37b/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f1c71da-554a-49b2-9a7c-53c138e89f54/fr