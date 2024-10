Vaisala Oyj

Lehdistötiedote

8.10.2024 klo 10.00

Vaisala julkaisee tammi–syyskuun 2024 osavuosikatsauksen 24.10.2024

Vaisala Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2024 osavuosikatsauksen torstaina 24.10.2024 noin klo 9.00. Osavuosikatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat. Toimitusjohtajan esitys julkaistaan osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat klo 13.00 mennessä samana päivänä.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 13.00 alkaen.

Suoraan verkkolähetykseen (audiocast) voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://vaisala.videosync.fi/q3-2024/register

Kysymyksiä voi esittää osallistumalla puhelinkonferenssiin. Ilmoittaudu puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostitse puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen. https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048553

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa vaisala.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoa

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

