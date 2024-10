NowCM et White & Case établissent pour Haniel le premier programme au monde de commercial paper automatisé de bout en bout entièrement numérique.

Luxembourg/Francfort/Duisbourg, 8 Octobre, 2024 -



NowCM, leader technologique mondial de l'émission numérique et automatisée d'obligations, et le cabinet d'avocats international White & Case se sont associés pour fournir une technologie de pointe et des conseils juridiques au marché des billets de trésorerie (CP) datés et manuels en créant le NextGenCP pour les entreprises et autres émetteurs de CP. Le holding d'investissement familial Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) a ouvert la voie avec NowCM et White & Case dans la mise en œuvre de ce programme.

En tant qu'investisseur à long terme, Haniel vise à créer de la valeur pour les générations futures. Dirigée par le Dr Axel Gros, trésorier de Haniel, et Birgit Sommer, responsable du CP chez Haniel, la création du NextGenCP renforce l'engagement de Haniel en faveur de la transformation numérique, marquant une étape importante dans la modernisation du marché du CP.

La nouvelle configuration comprend plusieurs innovations de grande envergure en matière de technologie et de droit :

Mise en place rapide : NowCM a automatisé la mise en place du NextGenCP en s'appuyant sur les travaux juridiques de pointe de White & Case. Cette innovation réduit considérablement les coûts et permet la mise en place de NextGenCP en quelques jours, au lieu du processus traditionnel qui dure des mois.





NowCM a automatisé la mise en place du NextGenCP en s'appuyant sur les travaux juridiques de pointe de White & Case. Cette innovation réduit considérablement les coûts et permet la mise en place de NextGenCP en quelques jours, au lieu du processus traditionnel qui dure des mois. Une facilité pour les gros volumes : NextGenCP offre aux émetteurs la possibilité d'effectuer des transactions sans limitation de volume, Haniel visant par exemple à atteindre trois transactions par semaine. Cela permet des émissions à haute fréquence, voire plusieurs émissions en parallèle, offrant ainsi un processus rationalisé et efficace pour la gestion de programmes de CP à grande échelle.





NextGenCP offre aux émetteurs la possibilité d'effectuer des transactions sans limitation de volume, Haniel visant par exemple à atteindre trois transactions par semaine. Cela permet des émissions à haute fréquence, voire plusieurs émissions en parallèle, offrant ainsi un processus rationalisé et efficace pour la gestion de programmes de CP à grande échelle. Mise en place sans arrangeur : La structure de NextGenCP ne nécessite pas de banque arrangeuse, ce qui résout un problème dans la structure du marché où les banques sont souvent réticentes à s'engager dans des processus longs et contraignants avec des frais faibles ou nuls. Au lieu de cela, NowCM Luxembourg, en tant qu'entité réglementée, agit en tant qu'arrangeur avec le soutien de White & Case, ce qui permet un déploiement sans avoir besoin d'une banque arrangeuse. Cela permet aux émetteurs et aux banques de se concentrer sur leurs activités principales tout en simplifiant le processus.





La structure de NextGenCP ne nécessite pas de banque arrangeuse, ce qui résout un problème dans la structure du marché où les banques sont souvent réticentes à s'engager dans des processus longs et contraignants avec des frais faibles ou nuls. Au lieu de cela, NowCM Luxembourg, en tant qu'entité réglementée, agit en tant qu'arrangeur avec le soutien de White & Case, ce qui permet un déploiement sans avoir besoin d'une banque arrangeuse. Cela permet aux émetteurs et aux banques de se concentrer sur leurs activités principales tout en simplifiant le processus. Capacité multi-dealers : Même si aucune banque arrangeuse n'est nécessaire, le NextGenCP fonctionne de manière traditionnelle avec les banques intermédiaires. Il permet à ces dernières de participer soit à des transactions spécifiques, soit au niveau du programme, ce qui offre une certaine souplesse tout en conservant les avantages des structures de marché traditionnelles.





Même si aucune banque arrangeuse n'est nécessaire, le NextGenCP fonctionne de manière traditionnelle avec les banques intermédiaires. Il permet à ces dernières de participer soit à des transactions spécifiques, soit au niveau du programme, ce qui offre une certaine souplesse tout en conservant les avantages des structures de marché traditionnelles. Entièrement automatisé : Le fonctionnement de NextGenCP est entièrement automatisé, ce qui permet aux banques concessionnaires d'envoyer simplement leur confirmation de transaction par courriel à NowCM. Toutes les étapes suivantes, y compris les événements du cycle de vie tels que le règlement et le remboursement, sont exécutées sans intervention humaine, ce qui rationalise l'ensemble du processus pour une efficacité maximale.





Le fonctionnement de NextGenCP est entièrement automatisé, ce qui permet aux banques concessionnaires d'envoyer simplement leur confirmation de transaction par courriel à NowCM. Toutes les étapes suivantes, y compris les événements du cycle de vie tels que le règlement et le remboursement, sont exécutées sans intervention humaine, ce qui rationalise l'ensemble du processus pour une efficacité maximale. Sans contact : Lors du processus d'émission, il n'est pas nécessaire de rédiger ou d'envoyer des documents. Tout est géré de manière transparente par la plateforme de NowCM basée sur le cloud. Si l'émetteur le souhaite, une étape d'approbation supplémentaire avant l'émission peut être mise en œuvre, ce qui ajoute de la flexibilité sans compliquer le processus.





Lors du processus d'émission, il n'est pas nécessaire de rédiger ou d'envoyer des documents. Tout est géré de manière transparente par la plateforme de NowCM basée sur le cloud. Si l'émetteur le souhaite, une étape d'approbation supplémentaire avant l'émission peut être mise en œuvre, ce qui ajoute de la flexibilité sans compliquer le processus. Entièrement numérique : Le CP, comme tous les titres sur la plateforme de NowCM, est représenté par un jumeau numérique complet dans un format lisible par machine et structuré. Ce jumeau numérique contient toutes les informations pertinentes sur le CP, son cycle de vie et d'autres métadonnées, qui n'étaient auparavant disponibles que dans des formats non structurés tels que les PDF et les documents Word.





Le CP, comme tous les titres sur la plateforme de NowCM, est représenté par un jumeau numérique complet dans un format lisible par machine et structuré. Ce jumeau numérique contient toutes les informations pertinentes sur le CP, son cycle de vie et d'autres métadonnées, qui n'étaient auparavant disponibles que dans des formats non structurés tels que les PDF et les documents Word. Une golden source : Le référentiel de données et de documents structurés de NowCM sert de golden source pour toutes les données relatives au commercial paper, ce qui permet une intégration transparente avec les autres parties prenantes et l'infrastructure informatique. Cela garantit une transmission des données sans erreur et prend en charge l'émission numérique, y compris dans le cadre de la loi allemande sur les titres électroniques, améliorant ainsi l'efficacité et la conformité du processus d'émission.





Le référentiel de données et de documents structurés de NowCM sert de golden source pour toutes les données relatives au commercial paper, ce qui permet une intégration transparente avec les autres parties prenantes et l'infrastructure informatique. Cela garantit une transmission des données sans erreur et prend en charge l'émission numérique, y compris dans le cadre de la loi allemande sur les titres électroniques, améliorant ainsi l'efficacité et la conformité du processus d'émission. L'IA au service du processus : Le processus développé par NowCM intègre les dernières technologies de l'IA, permettant un traitement entièrement automatisé et en temps réel des données





Le processus développé par NowCM intègre les dernières technologies de l'IA, permettant un traitement entièrement automatisé et en temps réel des données Conforme à la norme STEP et éligible à la BCE : Comme le CP traditionnel, NextGenCP est conforme au STEP et, par conséquent, éligible à la BCE, ce qui le rend adapté au collatéral. En utilisant NextGenCP, les émetteurs non seulement assurent la pérennité de leur émission de CP, mais garantissent également que toutes les données requises par le nouveau « Single Collateral Management Rulebook for Europe » (SCoRE) de la BCE sont facilement disponibles sous une forme lisible par machine.





Comme le CP traditionnel, NextGenCP est conforme au STEP et, par conséquent, éligible à la BCE, ce qui le rend adapté au collatéral. En utilisant NextGenCP, les émetteurs non seulement assurent la pérennité de leur émission de CP, mais garantissent également que toutes les données requises par le nouveau « Single Collateral Management Rulebook for Europe » (SCoRE) de la BCE sont facilement disponibles sous une forme lisible par machine. Marché primaire de titres de créance : NowCM exploite le premier et le seul marché primaire entièrement réglementé au monde. Le système de négociation multilatérale (MTF) basé à Paris, comparable à la bourse allemande Freiverkehr ou à l'EuroMTF au Luxembourg, offre la possibilité de numériser la seule étape manuelle restante dans la chaîne de valeur. Au lieu de négocier des transactions par téléphone ou par chat, les émetteurs et les courtiers peuvent directement négocier et effectuer des transactions sur le MTF de NowCM, ce qui simplifie l'émission de titres de créance en appuyant sur un bouton.





NowCM exploite le premier et le seul marché primaire entièrement réglementé au monde. Le système de négociation multilatérale (MTF) basé à Paris, comparable à la bourse allemande Freiverkehr ou à l'EuroMTF au Luxembourg, offre la possibilité de numériser la seule étape manuelle restante dans la chaîne de valeur. Au lieu de négocier des transactions par téléphone ou par chat, les émetteurs et les courtiers peuvent directement négocier et effectuer des transactions sur le MTF de NowCM, ce qui simplifie l'émission de titres de créance en appuyant sur un bouton. Optionnel - utilisation d'un véhicule d'émission réglementé : Pour les émetteurs qui souhaitent éviter tous les tracas liés à la gestion de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'émission de CP, NowCM propose l'utilisation de son véhicule d'émission entièrement réglementé au Luxembourg, où NowCM prend en charge l'ensemble du processus d'émission.



Haniel est le premier émetteur à utiliser NextGenCP et a déjà effectué plusieurs dizaines de millions de transactions depuis la récente mise en service du véhicule d'émission de NowCM sous le nom de «Haniel enkelfaehig»

Dr. Axel Gros, trésorier de Haniel, déclare : « Nous sommes très satisfaits de la mise en œuvre de ce programme de CP à la pointe de la technologie. S'appuyant sur la technologie avancée de NowCM et l'expertise juridique exceptionnelle de White & Case, NextGenCP offre un flux de processus allant au-delà du processus direct (STP), garantissant une exécution sans faille de l'émission au règlement et au remboursement, nous aidant ainsi à gérer efficacement nos besoins en liquidités ».

Karsten Woeckener, directeur du bureau allemand de White & Case et chef du groupe de pratique DCM, ajoute : « En tant que cabinet d'avocats international qui soutient les technologies les plus récentes, nous avons été ravis de soutenir ce projet et d'aider à débloquer le marché allemand du crédit à la consommation. Nous espérons que la combinaison de notre expertise juridique, des connaissances inestimables de Haniel et de la technologie de NowCM pour créer NextGenCP attirera de nombreux adeptes et ouvrira une nouvelle ère de financement sur les marchés monétaires ».

Le fondateur et PDG de NowCM, Robert Koller, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir donné naissance à NextGenCP avec nos partenaires exceptionnels de White & Case, le soutien incroyable et le leadership en matière d'innovation de Haniel et, sans oublier, les nombreuses banques de courtage impliquées. La simplicité d'utilisation de NextGenCP repose sur plus d'une décennie de recherche et de développement, un modèle de données composé de milliers de variables et de règles commerciales, une plateforme en cloud hautement sécurisée et, surtout, l'interaction avec nos clients qui ont consacré un nombre incalculable d'heures et d'idées. D'autres annonces seront bientôt faites pour faire entrer les activités de financement dans le 21e siècle. »

Grâce à la collaboration fructueuse entre Haniel, White & Case et NowCM, la mise en œuvre de NextGenCP établit une nouvelle référence en matière d'innovation numérique dans le secteur. Premier du genre, le NextGenCP sans contact est sur le point de révolutionner l'émission et la gestion des billets de trésorerie et des marchés monétaires, ouvrant la voie à des processus de financement et à une gestion des liquidités plus avancés et plus efficaces. NextGenCP est également disponible pour les émetteurs de billets de trésorerie disposant d'un programme existant et souhaitant convertir leur émission en une expérience entièrement numérique.

À propos de Franz Haniel & Cie. GmbH

Franz Haniel & Cie. GmbH est une entreprise familiale à 100 %, basée à Duisbourg depuis sa création en 1756. Elle gère un portefeuille d'entreprises indépendantes avec l'objectif de créer de la valeur pour les générations futures en tant qu'investisseur de premier plan.

À cette fin, nous alignons notre portefeuille strictement « enkelfähig », c'est-à-dire selon des critères clairs de performance et de durabilité. Actuellement, le portefeuille de Haniel comprend dix investissements : BauWatch, BekaertDeslee, CWS Cleanrooms, CWS Fire Safety, CWS Hygiene, CWS Workwear, Emma - The Sleep Company, KMK kinderzimmer, ROVEMA et TAKKT. En outre, Haniel gère une participation financière dans CECONOMY et des participations minoritaires dans des start-ups à forte croissance.

En 2023, le groupe Haniel employait près de 22 000 personnes et réalisait un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros.

À propos de White & Case

White & Case est l'un des principaux cabinets d'avocats internationaux et est présent dans les principaux centres économiques du monde avec 44 sites dans 30 pays. En Allemagne, environ 250 avocats, conseillers fiscaux et notaires travaillent à Berlin, Düsseldorf, Francfort-sur-le-Main et Hambourg (www.whitecase.com).

À propos de NowCM

NowCM est le principal fournisseur d'infrastructures de marché et d'émissions sur les marchés primaires de la dette. Il offre une plateforme de données cloud-native inégalée et hautement sécurisée pour la création, la négociation et la gestion de la dette, ainsi qu'une plateforme de flux de travail numérique de bout en bout. Ces outils permettent à tous les participants des marchés primaires d'obligations et de billets de trésorerie de collaborer en temps réel, favorisant ainsi un environnement ouvert et coopératif. NowCM facilite l'accès aux marchés primaires pour les nouveaux émetteurs ou peu fréquents grâce à son service Treasury-as-a-Service (TaaS). Cette entité est réglementée par la CSSF au Luxembourg et fonctionne comme une « filiale de financement » en utilisant une documentation standardisée mais flexible et des flux de travail numériques entièrement automatisés. La suite de services à 360 degrés de NowCM est complétée par un système de négociation multilatérale (MTF) que NowCM possède et exploite. Il s'agit du premier et unique marché primaire réglementé au monde, soumis à la supervision de l'ACPR et de l'AMF en France.

Se connecter avec :

Franz Haniel & Cie. GmbH:

Website: www.haniel.de

LinkedIn : www.linkedin.com/company/franz-haniel-&-cie--gmbh

White & Case:

Website: www.whitecase.com

LinkedIn : www.linkedin.com/company/white-&-case

Contact pour les médias :

Nils Repke

Senior Manager, Communications - Germany

Phone : +49 69 29994-1310

Email : nils.repke@whitecase.com

NowCM:

Website: www.nowcm.eu

LinkedIn : www.linkedin.com/company/nowcm

X (former Twitter): www.twitter.com/NowCM_EU

Contact pour les médias :

Kristina Kuzmina

Chief Communications and Marketing Officer

Phone : +351 93247 8202 (PT)

or +44 7490 373030 (UK)

Email : kk@nowcm.eu