Dovre Group Oyj Pörssitiedote 8.10.2024 klo 14.00

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 4.4.2024 PÄÄTTÄMÄN OSINGON TOISEN ERÄN MAKSU



Dovre Group Oyj:n 4.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osingonjaosta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,01 euroa osakkeelta, maksettiin 15.4.2024.

Osingon toinen erä, 0,01 euroa osakkeelta, maksetaan 31.10.2024. Tämän toisen erän osinko irti -päivä on 23.10.2024 ja täsmäytyspäivä on 24.10.2024.



Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Hans Sten, talousjohtaja

puh. 020 436 2000

hans.sten@dovregroup.com

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com





JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com

