Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Curia, 밀라노 CPHI WW에서 새로 개편한 브랜드 아이덴티티 공개

새롭게 단장한 브랜드는 저분자, 제네릭 API 및 생물학적 제제 전반에 걸친 Curia의 핵심 역량과 맞춤형 접근 방식을 강조