Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Portuguese Malay Spanish Thai

2ONEニコチンポーチの販売業者である2ONEラボ (2ONE Labs) とパフォーマンス・プラス・マーケティング (Performance Plus Marketing) が、インペリアル・ブランド (Imperial Brands) に対し「ゾーン (Zone)」商標侵害訴訟で詐欺を主張、損害賠償を請求