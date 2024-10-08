2ONE Labs 和 Performance Plus Marketing，作为 2ONE 尼古丁袋的销售方，指控 Imperial Brands 存在欺诈行为，并在“Zone”商标侵权案中寻求赔偿

洛杉矶, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在一宗指控全球最大的跨国烟草公司之一存在欺诈行为的案件中，2ONE Labs 和 Performance Plus Marketing 对 Imperial Brand 的子公司 Zone 尼古丁袋商标提起了商标侵权诉讼，并申请了初步禁令。

该诉讼指控 Imperial 的 Zone 产品侵犯了 2ONE® 无烟草尼古丁袋品牌，并且这种侵权行为是有意为之。 除了寻求损害赔偿外，2ONE® 还要求撤销 Imperial 的 Zone 商标。

在过去的五年中，2ONE® 品牌已通过数千家连锁便利店、独立杂货店和烟草店，持续向美国的成年消费者进行推广和销售。 尽管如此，Imperial Brands 在 2024 年推出了一系列名为“Zone”的相似品牌产品，

诉讼指控 Imperial Brands 作出虚假声明，声称其商标在商业上的使用时间远早于实际情况。 诉讼进一步指控，这些虚假声明使得 Zone 获得了一个欺诈性的商标。

2ONE Labs 的创始人兼合伙人 Vincent Schuman 表示，“自从 Imperial 在2024年推出其 Zone 品牌以来，我们经历了许多消费者混淆的情况，我们打算坚决抵制这种公然侵权行为，无论这个企业霸凌者有多么庞大。”

原告要求撤销被告的商标，并索赔所有利润和惩罚性赔偿。 该案 (编号 2:24-cv-08124) 在美国加利福尼亚中区地方法院审理，案件名称为 2ONE Labs, Inc. 和 Performance Plus Marketing, Inc. 起诉 ITG Brands, LLC 及 Imperial Tobacco Limited。

关于 2ONE Labs：2ONE Labs 由美国 TFN® 合成尼古丁的先驱者创立，作为一家重要的创新公司，致力于为成年消费者提供高品质尼古丁袋。

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