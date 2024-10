ASi Tallinna Sadam 2024. aasta III kvartali ja 9 kuu tegevusmahud

2024. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 3,1 miljonit tonni kaupa ja 2,7 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 7,2% ja reisijate arv 4,3%. Laevakülastuste arv kasvas 5,9%, suurenedes 1922 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 1,4% ja sõidukite arv 3,0% võrra. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv kahanes 58%%, laeva kasutusmäär oli 27%.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm kommenteeris tulemusi: „Kolmas kvartal on olnud tegevusmahtude poolest positiivne. Kaubavood on jätkuvalt kasvanud ja seekord kõikide lastiliikide lõikes. Kokku suurenes maht 209 tuhande tonni võrra. Enim kasvasid segalasti (+26%), vedellasti (+16%) ja konteinerite (+11%) mahud. Reisijate arv oli 113 tuhande võrra enam kui eelneval aastal. Reisijate arvu suurima protsentuaalse tõusu on seekord toonud Stockholmi reisid, mida on mõjutanud teise laeva lisandumine liinile. Kasvanud on ka mõlema Soome liini reisijate arv. Eriti rõõmustab laevakülastuste suurenemine, kuna see mõjutab oluliselt ettevõtte käivet. Laevanduse mahtudest näitasid kasvu nii reiside kui sõidukite arv. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv kolmandas kvartalis kahanes seoses remonditöödega. Samas 9 kuu lõikes on vahe väiksem, kuna võrreldes eelmise aastaga õnnestus projektipõhise suvetööga alustada varem,“ ütles Valdo Kalm.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2024. aasta III kvartali ja 9 kuu tegevusmahud. 2024. a III kvartali andmed on esialgsed seisuga 09.10.2024. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

III kvartal III kvartal muutus 9 kuud 9 kuud muutus 2024 2023 % 2024 2023 % Kaubavood lastiliikide lõikes 3 129 2 920 7,2% 9 725 9 534 2,0% (tuh tonni) Ro-ro kaubad 1 563 1 503 4,0% 5 039 4 913 2,6% Vedellast 372 320 16,3% 1 021 1 298 -21,4% Puistlast 539 525 2,7% 1 743 1 566 11,3% Kaup konteinerites 519 469 10,8% 1 547 1 405 10,1% Konteinerid TEU 65 303 53 844 21,3% 190 789 162 555 17,4% Segalast 129 102 26,4% 363 328 10,6% Mitte-mereline 6 1 475,3% 13 24 -46,4% Reisijate arv liinide lõikes 2 713 2 600 4,3% 6 344 6 147 3,2% (tuh inimest) 2 713 2 600 4,3% 6 344 6 147 3,2% Tallinn-Helsingi 2 347 2 283 2,8% 5 555 5 404 2,8% Tallinn-Stockholm 190 152 24,9% 445 412 8,1% Muuga-Vuosaari 65 58 12,7% 159 133 19,2% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 86 96 -10,5% 139 165 -15,6% Muud 26 12 116,5% 46 33 40,7% Laevakülastuste arv 1 922 1 815 5,9% 5 353 5 333 0,4% Kaubalaevad 377 367 2,7% 1 063 1 066 -0,3% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 473 1 394 5,7% 4 190 4 169 0,5% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 72 54 33,3% 100 98 2,0% Reisiparvlaevad* (Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reiside arv 6 968 7 048 -1,1% 18 028 17 887 0,8% Reisijate arv (tuh inimest) 947 934 1,4% 1 986 1 955 1,6% Sõidukite arv (tuh sõidukit) 421 409 3,0% 929 902 3,0% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 25 59 -57,6% 170 178 -4,5% Kasutusmäär (%) 27% 64% -57,5% 62% 65% -4,5%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveo teenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

