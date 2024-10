Mavenir 5G Core Capacita Slice da Rede Norueguesa ice para as Forças Armadas Norueguesas

5G Comercial Autônomo

Customização segura e completa das comunicações

Slices dedicados para atender às necessidades específicas das Forças Armadas

Ampliação da parceria estratégica com o cliente principal

OSLO, Noruega, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes está fornecendo a rede 5G completa da ice, a terceira maior operadora da Noruega, capacitando o serviço de slice de rede.

A ice está utilizando sua nova rede autônoma (SA) 5G para fornecer um slice de rede dedicado para as Forças Armadas da Noruega, criada para entregar níveis de serviço específicos exigidos pelas comunicações militares. Essencialmente uma rede isolada dentro de uma rede, as Forças Armadas terão uso e controle exclusivos do seu slice em todo o país. Ela poderá estabelecer comunicações completas seguras em toda a rede.

O 5G mobile core da Mavenir foi projetado para que as operadoras de rede habilitem o slice da rede para o fornecimento de serviços disruptivos a organizações B2B, B2C ou públicas. Os slices de rede dedicados podem ser projetados para atender às necessidades e aplicativos específicos, e implantados e gerenciados de forma rápida e fácil, e usados para fornecer serviços e aplicativos novos e inovadores. A rede 5G SA nativa em nuvem da Mavenir é totalmente conteinerizada, é executada em qualquer serviço em nuvem e projetada com uma abordagem de microsserviços, oferecendo flexibilidade para atender às necessidades em evolução dos clientes de maneira escalável.

“Essa implantação do slice de rede está alcançando o verdadeiro valor do 5G”, disse Tore Kristoffersen, vice-presidente de plataformas de prestação de serviços da ice. “Agora temos uma infinidade de possíveis novos casos de negócios para apresentar aos nossos clientes corporativos e que podem ser adaptados a acordos de nível de serviço precisos, garantindo o melhor e mais econômico uso dos recursos. Também estamos testando soluções para uso em serviços de segurança pública, destacando o valor do 5G e seus recursos de slice de rede para comunicações essenciais seguras.”

“A flexibilidade do slice de rede alimentado por 5G é um divisor de águas para as operadoras de telefonia móvel”, disse Ashok Khuntia, Presidente de Redes Principais da Mavenir. “Estamos viabilizando casos de uso do 5G na prática, provando que a monetização há muito prometida do 5G é uma realidade. Com segurança, confiabilidade e baixa latência, o 5G é uma grande oportunidade para a indústria. Estamos muito felizes de fazer esta parceria com a ice, proporcionando esta primeira implementação na Noruega.”

No ano passado, a ice selecionou o Cloud-Native IMS e o Messaging/VAS da Mavenir em uma expansão estratégica do projeto, já tendo selecionado a solução Converged Packet Core da Mavenir para alimentar sua rede 4G e 5G.

