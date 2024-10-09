Mavenir 5G Core 支持 ice Norway 为挪威武装部队提供网络切片

商业化 5G 独立组网

实现量身定制的端到端安全通信

满足武装部队特定需求的专用切片

扩大与重要客户的战略合作关系

奥斯陆，挪威, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家致力于构建网络未来的云原生网络基础设施提供商，Mavenir 正在为挪威第三大移动运营商 ice 提供完整的 5G 核心网络，以支持网络切片服务。

ice 现正利用其全新 5G 独立组网 (SA) 为挪威武装部队提供专用网络切片，以达到军事通信所需要的特定服务水平。这项网络切片服务本质上构建了一个“网络中的孤立网络”，使挪威武装部队能够在全国范围内独享其切片的专用权和控制权。这项服务将能够在整个网络中建立安全的端到端通信。

Mavenir 的 5G 移动核心 专为网络运营商设计，旨在全面支持网络切片技术，从而为 B2B、B2C 或公共组织提供颠覆性服务。专用网络切片可以根据特定需求和应用进行量身定制，并可快速轻松地部署和管理，能够用于提供全新且创新的服务与应用。Mavenir 的云原生 5G 独立组网采用全容器化设计，能够在任意云服务中运行，并采用微服务方法设计，从而以可扩展的方式灵活地满足不断变化的客户需求。

ice 服务交付平台副总裁 Tore Kristoffersen 表示：“此次网络切片的部署将真正实现 5G 的价值。我们现在能够向企业客户展示丰富多样的全新商业案例，可根据精准的服务水平协议量身定制，从而确保资源利用率和成本效益的最大化。我们还在积极测试用于公共安全服务的解决方案，充分体现了 5G 及其网络切片能力在保障关键通信安全方面的价值。”

Mavenir 核心网络总裁 Ashok Khuntia 表示：“网络切片技术由 5G 提供支持，其灵活性对移动运营商而言具有颠覆性的影响。我们正在推动 5G 应用场景的落地，证明了长期承诺的 5G 盈利化正在成为现实。凭借其安全性、可靠性和低延迟，5G 为行业创造了巨大的机遇。我们非常高兴能在挪威的首次部署中贡献力量，从而进一步深化与 ice 的战略合作关系。”

去年， ice 在一项战略项目扩展中选择了 Mavenir 的 Cloud-Native IMS 和 Messaging/VAS，此前已经 选定了 Mavenir 的 Converged Packet Core 解决方案，以支持其 4G 和 5G 网络的建设。

编者按：

ice 官方新闻稿—— ice 启动“纯 5G”网络

Mavenir 的 5G Core

关于 Mavenir：

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。作为开放 RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。如需了解更多信息，请访问：www.mavenir.com