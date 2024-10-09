Mavenir 5G 核心支援 ice Norway，為挪威國防軍提供網絡切片服務

商用 5G 獨立組網

實現安全定制的端對端通訊

滿足國防軍特定需求的專屬切片服務

擴大與主要客戶的策略夥伴關係

奧斯陸，挪威, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建網絡未來的雲原生網絡基礎設施供應商 Mavenir，為挪威第三大流動通訊營運商 ice 提供全面的 5G 核心網絡，以實現網絡切片服務。

ice 會利用其全新的 5G 獨立組網（SA）網絡，為挪威國防軍（Norwegian Armed Forces）提供符合軍事通訊要求、指定服務水平的專屬網絡切片服務。實質上，它是網絡中一個被隔離的網絡，在全國範圍內國防軍將對其切片擁有獨家使用和控制權。它能跨越網絡建立安全穩健的端對端通訊。

Mavenir 的 5G 流動核心網 專為網絡營運商實現網絡切片而設計，可為 B2B、B2C 或公營機構提供顛覆性服務。專屬的網絡切片設計可滿足特定的需求和應用，以迅速和輕鬆的方式作出部署及管理，並可用作提供嶄新和創新的服務及用途。Mavenir 雲原生的 5G 獨立組網網絡完全容器化，可在任何雲端服務上運行，並採用微服務方法設計，能以可擴展的方式靈活地滿足客戶不斷發展的需求。

ice 服務交付平台副總裁 Tore Kristoffersen 表示：「這項網絡切片部署正在實現 5G 的真正價值。我們目前有無數潛在的新業務案例可向我們的企業客戶展示，這些案例可根據精確的服務水平協議作出定制，確保資源獲得最佳及最具成本效益的運用。我們亦正在測試用於公共安全服務的解決方案，強調 5G 及其網絡切片功能在確保關鍵通訊安全方面的價值。」

Mavenir 核心網絡總裁 Ashok Khuntia 說道：「5G 支援網絡切片的靈活性，為流動通訊營運商帶來了創新變革。我們正於實踐啟動 5G 用例，證明長久承諾的 5G 商業化已成為現實。5G 網絡的安全性、可靠性和低延遲性為業界帶來了重大機遇。透過支援在挪威的首項部署，對於能擴大與 ice 的策略夥伴關係，我們為此深感高興。」

去年在策略性項目擴展中， ice 選擇了 Mavenir 的雲原生 IMS 及訊息 / VAS，此前該公司亦 已選擇了 Mavenir 的融合分組核心解決方案來為其 4G 和 5G 網絡提供支援。

編輯備註：

ice 官方新聞稿 - ice turns on "pure 5G"

Mavenir 5G 核心

關於 Mavenir：

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com