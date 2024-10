Imagine Canada lance PRISME, le Réseau des entreprises engagées

TORONTO, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec fierté qu’Imagine Canada lance aujourd’hui le Réseau des entreprises engagées PRISME, une nouvelle initiative créée pour renforcer les partenariats entre entreprises et communautés au Canada. Cette initiative vient consolider le rôle d’Imagine Canada dans la promotion de la philanthropie des entreprises et comme pont entre les secteurs caritatif et privé. Elle vient enrichir la renommée certification Entreprise généreuse d’Imagine Canada de nouvelles ressources et réflexions avant-gardistes. S’adressant aux moyennes et aux grandes sociétés, le Réseau PRISME accueillera toutes les entreprises peu importe leur statut de certification et leur offrira un soutien inégalé à toutes les étapes de la conception et de l’optimisation de leurs stratégies d’impact communautaire.



Le Réseau PRISME s’appuie sur le succès du programme de certification Entreprise généreuse d’Imagine Canada, créé en 1988. La certification est accordée aux entreprises qui donnent au moins un pour cent de leur bénéfice avant impôt aux communautés. Plus que jamais, il est important pour les entreprises de démontrer leur connexion profonde avec les communautés. Selon un nouveau sondage d’Imagine Canada réalisé par Abacus avec le soutien de BMO, 74 pour cent des Canadien.ne.s disent se sentir mieux en constatant que l’entreprise qu’ils.elles appuient détient une certification en responsabilité sociale des entreprises. Plus important encore, 73 pour cent affirment être plus enclin.e.s à faire confiance à des entreprises ayant une certification.

Compte tenu de l’évolution des attentes des investisseur.e.s, consommateurs.trices et employé.e.s, ainsi que des habitudes de dons et de bénévolat dans le secteur privé, PRISME offre aux entreprises des pratiques exemplaires et une certification indépendante. Le programme est conçu pour les aider à respecter des normes élevées, mais aussi pour mettre en valeur le leadership et pour améliorer les résultats des partenariats communautaires. Les solutions, les ressources éducatives et l’expertise stratégique mises de l’avant par le Réseau contribuent à amplifier les retombées des efforts d’investissement communautaire des entreprises. De plus, elles font en sorte que le soutien offert aux organismes caritatifs soit fiable, flexible et équitablement distribué aux communautés dans tout le Canada.

« La promesse de redonner un pour cent ne suffit plus. Les entreprises veulent faire preuve de responsabilité, maximiser les retombées de leurs contributions et développer des relations plus étroites avec leurs partenaires communautaires », explique Bruce MacDonald, président-directeur général d’Imagine Canada. « En se joignant à PRISME, les entreprises intègrent un réseau qui influencera l’avenir du monde des affaires au pays et favorisera des liens stratégiques et authentiques entre les entreprises, les organismes caritatifs et leurs communautés. »

M. MacDonald a dévoilé les détails de ce programme novateur devant des membres des milieux d’affaires et caritatifs à Toronto aujourd’hui. Lors de l’événement de lancement, plusieurs chefs de file de l’industrie ont pris la parole, dont Candace Laing, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

« Quelles que soient la taille et la nature des entreprises, elles prospèrent lorsqu’elles investissent dans les communautés qui accueillent leurs activités », affirme Candace Laing, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada. « Je vois constamment ce que les secteurs privé et à but non lucratif peuvent accomplir ensemble pour réaliser des progrès sociaux et économiques. Plus que jamais, nous avons besoin de cette collaboration pour relever certains des plus grands défis économiques présents à l’échelle communautaire dans tout le Canada. »

PRISME et ses ressources sont le fruit d’une collaboration entre Imagine Canada et des bénévoles et partenaires provenant des secteurs privé et caritatif. Le programme a été mis à l’essai avec 12 entreprises précurseurs : Alectra Inc., Canada Vie, Co-operators, Ecclesiastical Insurance, First West Credit Union, GreenShield, Innovation Federal Credit Union, Medavie, Proof Strategies, Prospera Credit Union, Starbucks et Suncor Énergie Inc.

À propos de PRISME

Le Réseau des entreprises engagées PRISME aide les plus importantes entreprises canadiennes à accroître leur impact communautaire en leur offrant des ressources et une certification indépendante. En établissant des points de références et en partageant des pratiques exemplaires, nous souhaitons renforcer les partenariats entre entreprises et OBNL, encourager la philanthropie et le bénévolat au Canada, et faire en sorte que les ressources soient distribuées plus équitablement aux OBNL et aux communautés.

Depuis 1988, Imagine Canada accorde une certification aux entreprises qui donnent au moins un pour cent de leur bénéfice avant impôts aux communautés où leurs employé.e.s vivent et travaillent. En plus de la certification, nous offrons des évaluations sur mesure, des cours spécialisés et du soutien aux partenariats pour aider les entreprises à accroître et à communiquer leurs stratégies d’impact social et d’investissements communautaires.

Pour en savoir plus, visitez imaginecanada.ca/fr/prisme et joignez-vous au mouvement.

À propos d’Imagine Canada

Imagine Canada est un organisme de bienfaisance national et bilingue. Force rassembleur au-delà du secteur caritatif, il jouit de la confiance des entreprises, gouvernements et OBNL pour impulser des changements. Par nos activités de plaidoyer, de recherche et d’entrepreneuriat social, nous renforçons la place des organismes de bienfaisance, des OBNL et des entreprises sociales pour favoriser la réalisation de leur mission. Notre vision est celle d’un Canada fort où les organismes de bienfaisance travaillent aux côtés des secteurs privé et public pour créer des communautés résilientes et vivantes.

Renseignements :