CIRA et Commissionnaires unissent leurs forces pour aider les petites entreprises canadiennes à combler les lacunes en matière de cybersécurité

OTTAWA, Ontario, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les cybercriminel·les font des ravages dans des organisations de toutes tailles partout au pays, les entreprises canadiennes ont des difficultés à améliorer leur posture de cybersécurité, s’exposant à un risque accru de perdre des client·es. Aujourd’hui, CIRA et Commissionnaires annoncent un partenariat qui contribuera à rendre la formation et la protection en matière de cybersécurité facilement accessibles aux petites entreprises, quel que soit leur budget, afin qu’elles puissent assurer la sécurité de leurs données, de leurs réseaux et de leur clientèle.



Avec plus de 120 ans d’expertise combinée en sécurité physique et virtuelle, et un objectif commun d’assurer la sécurité des Canadien·nes, les deux organismes à but non lucratif travaillent ensemble pour offrir à un plus grand nombre d’entreprises des solutions de cybersécurité abordables, faciles à déployer et adaptées au marché canadien.

« Le partenariat nous a semblé naturel, puisque nous sommes tous deux des organismes sans but lucratif. Nous avons à cœur de soutenir les Canadien·nes et les ancien·nes combattants·es canadien·nes, et il était tout à fait logique pour nous de travailler avec une entreprise qui partageait les mêmes valeurs », a déclaré Rolland Winters, directeur de la cybersécurité, Commissionnaires.

Commissionnaires, le plus important employeur d’ancien·nes combattant·es du secteur privé au Canada et la seule entreprise nationale de sécurité sans but lucratif, réagit à la sophistication et à la fréquence accrues des attaques d’ingénierie humaine en renforçant la couche humaine de cybersécurité des entreprises : les employé·es. Cela permet de veiller à ce que les employé·es reçoivent régulièrement la formation dont iels ont besoin et à ce qu’iels restent engagé·es, tout en leur apprenant à considérer le contenu numérique d’un œil critique.

Ce partenariat avec CIRA débutera avec deux solutions phares :

Formation en cybersécurité de CIRA : Conçue pour réduire les risques humains en matière de cybersécurité, cette plateforme tout-en-un s’appuie sur la ludification de l’utilisateur·rice final·e pour inclure des histoires, des lois sur la protection de la vie privée et des institutions canadiennes, tout en fournissant des outils d’évaluation des risques et des cours bilingues. Plus de 200 000 Canadien·nes dans plus de 400 organisations font déjà confiance à la plateforme pour favoriser des changements de comportement positifs.

Conçue pour réduire les risques humains en matière de cybersécurité, cette plateforme tout-en-un s’appuie sur la ludification de l’utilisateur·rice final·e pour inclure des histoires, des lois sur la protection de la vie privée et des institutions canadiennes, tout en fournissant des outils d’évaluation des risques et des cours bilingues. Plus de 200 000 Canadien·nes dans plus de 400 organisations font déjà confiance à la plateforme pour favoriser des changements de comportement positifs. CIRA DNS Firewall : Cette couche de protection rentable et nécessitant peu de maintenance analyse le trafic DNS des entreprises tout en empêchant les appareils et les applications des utilisateur·rices d’accéder à des domaines malveillants, en prévenant les attaques d’hameçonnage et en stoppant les logiciels malveillants dans leur élan. Situé dans des centres de données canadiens et relié à des points d’échange Internet canadiens, ce pare-feu est alimenté par des renseignements précieux de classe mondiale sur les menaces.

« Aider les entreprises à renforcer leur posture de cybersécurité nécessite des logiciels robustes, des opérations simplifiées et des personnes talentueuses. Le partenariat avec Commissionnaires, un autre organisme sans but lucratif canadien, est l’occasion de créer une synergie entre l’expertise de CIRA à élaborer des solutions sur mesure pour le marché canadien et les capacités de Commissionnaires à former des travailleur·euses qualifié·es », a déclaré Jon Ferguson, vice-président, cybersécurité et DNS, CIRA. « Ensemble, nous serons en mesure d’atteindre et de protéger plus de Canadien·nes tout en développant des talents en cybersécurité au Canada. »

En tirant parti des solutions de CIRA, Commissionnaires prévoient former des milliers de travailleur·euses canadien·nes à une bonne hygiène de sécurité dès la fin du mois et espère en atteindre bien d’autres dans les années à venir.

CIRA et Commissionnaires assisteront au Colloque Cybersécurité et protection des données personnelles à Québec, le 10 octobre prochain, pour discuter du partenariat avec les ministères ainsi que les organismes publics, parapublics et privés locaux.

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible à toutes et tous. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos de Commissionnaires

Célébrant son centenaire en 2025, Commissionnaires est une entreprise autofinancée à but non lucratif dont le mandat social est de fournir des emplois aux ancien·nes combattant·es des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que de contribuer au bien-être de leurs familles. Commissionnaires est le premier fournisseur de services de sécurité du Canada et le plus important employeur d’ancien·nes combattant·es dans le secteur privé. Fondée sur les valeurs militaires fondamentales que sont le dévouement, la responsabilité et le sens de la mission, Commissionnaires emploie 23 000 personnes d’un océan à l’autre. Cette organisation offre une large gamme de services de sécurité, notamment le service de sécurité professionnelle, le contrôle et la surveillance, l’évaluation des risques, les services de police non essentiels, l’application des règlements, la prise d’empreintes digitales, la vérification des antécédents criminels et des employés, les enquêtes et la formation en matière de sécurité.