Cloudera 推出含嵌入式 NVIDIA NIM 微服務的 AI Inference 推理服務，以加速 GenAI 開發與部署

Cloudera 的 AI Inference 服務使用 NVIDIA 加速運算和 NVIDIA NIM 微服務將大型語言模型（LLM）效能速度提升 36 倍，為企業提供增強效能、穩健安全性和可擴充靈活性

結合後的能力將公司各自的優勢匯集於單一產品：Cloudera 提供的可靠數據作為可信 AI 的基礎，結合 NVIDIA 加速運算及 NVIDIA AI Enterprise 軟件平台，以便在 Cloudera 上部署安全且高效能的私有 AI 應用程式。

聖塔克拉拉，加州及紐約, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的數據、分析和 AI 混合平台 Cloudera ，今天推出了由 NVIDIA AI Enterprise 平台一部分的 NVIDIA NIM 微服務驅動的 Cloudera AI Inference。 作為業界首批提供嵌入式 NIM 微服務功能的 AI 推理服務之一，Cloudera AI Inference 以獨特的方式簡化了大型 AI 模型的部署和管理，讓企業能夠發揮數據的真正潛力，將生成式人工智能 (GenAI) 從試點階段推進到全面生產。

Deloitte 近期的數據顯示，企業採用生成式人工智能的最大障礙在於合規風險與管治疑慮，然而生成式人工智能的採用正迅速發展，今年第三季度有超過 三分之二 的機構為生成式人工智能增加預算。 為緩減這些疑慮，無論是在企業內部還是公共雲端中，企業必須轉向運行私有 AI 模型和應用程式。 這種轉變需要既安全又可擴充的解決方案，避免採用複雜、自我進行的方式。

Cloudera AI Inference 透過在企業控制範圍內提供安全的開發和部署，保護敏感數據不會洩漏至非私有、由供應商託管的 AI 模型服務。 該服務由 NVIDIA 技術所驅動，可協助以高效能速度為可信 AI 建立可靠數據，從而高效開發 AI 驅動的聊天機器人、虛擬助理和影響生產力和新業務增長的代理應用程式。

該 公司與 NVIDIA 合作 之後隨即推出 Cloudera AI Inference，此舉鞏固了 Cloudera 在各行各業應對數碼轉型和 AI 整合之複雜性的關鍵時刻推動企業 AI 創新的承諾。

開發人員可使用 NVIDIA Tensor Core GPU 建立、定制及部署企業級別的大型語言模型（LLM），其效能可提升高達 36 倍，與 CPU 相比，吞吐量可提高近 4 倍。 無縫用戶體驗將用戶介面（UI）和應用程式介面（API）直接與 NVIDIA NIM 微服務容器整合，免除命令列介面 (CLI) 和單獨監控系統的需要。 這項服務與 Cloudera 的 AI Model Registry 整合，還可透過管理模型端點與運作的存取控制，提升安全性與管治。 用戶受惠於統一的平台，所有模型，不論是大型語言模型部署或傳統模型，都可在單一服務下作無縫管理。

Cloudera AI Inference 的其他關鍵功能包括：

先進的 AI 功能： 利用 NVIDIA NIM 微服務來完善開放原始碼的大型語言模型，包括 LLama 和 Mistral，以取得自然語言處理（NLP）、電腦視覺和其他 AI 領域的尖端進展。

利用 NVIDIA NIM 微服務來完善開放原始碼的大型語言模型，包括 LLama 和 Mistral，以取得自然語言處理（NLP）、電腦視覺和其他 AI 領域的尖端進展。 混合雲端和私隱： 在企業內部或雲端中運行工作負載，並透過虛擬私有雲端（VPC）部署來增強安全性和監管合規。

在企業內部或雲端中運行工作負載，並透過虛擬私有雲端（VPC）部署來增強安全性和監管合規。 可擴展性與監控： 依靠自動擴充、高可用性 (HA) 與即時效能追蹤來偵測及糾正問題，並提供高效的資源管理。

依靠自動擴充、高可用性 (HA) 與即時效能追蹤來偵測及糾正問題，並提供高效的資源管理。 開放應用程式介面和持續整合（CI）/ 持續部署（CD）整合： 存取符合標準的應用程式介面進行模型部署、管理和監控，以便與持續整合 / 持續部署管道和機器學習營運（MLOp）工作流程作無縫整合。

存取符合標準的應用程式介面進行模型部署、管理和監控，以便與持續整合 / 持續部署管道和機器學習營運（MLOp）工作流程作無縫整合。 企業安全： 使用服務帳號、存取控制、數據譜系及稽核功能來加強模型存取。

使用服務帳號、存取控制、數據譜系及稽核功能來加強模型存取。 風險管理部署：進行 A/B 測試和金絲雀發佈，以進行受控模型更新。

行業分析師 Sanjeev Mohan 表示：「企業都熱衷對生成式人工智能作出投資，但這不僅需要可擴充的數據 ，還需要安全穩妥、合規且管治良好的數據。 大規模私有 AI 生產化引入了 DIY 方法難以解決的複雜性。 Cloudera AI Inference 將先進的數據管理與 NVIDIA 的 AI 專業技術整合，可釋放數據的全部潛力，同時對數據進行保護，從而縮小了這方面的差距。 藉著企業級別的安全功能，如服務帳戶、存取控制和稽核，機構可有信心地保護其數據，並在企業內部或雲端中運行工作負載，從而以必要的靈活性和管治方式有效地部署 AI 模型。」

Cloudera 產品總監 Dipto Chakravarty 說「我們很高興能與 NVIDIA 合作，將 Cloudera AI Inference 推出市場，提供支援幾乎所有模型和使用案例的單一人工智能 / 機器學習 (ML) 平台，讓企業既能使用我們的軟件建立強大的 AI 應用程式，也能在 Cloudera 中運行這些高效能的 AI 應用程式。 藉著整合可透過先進效能促進更明智決策的 NVIDIA AI，Cloudera 正透過利用可靠數據大規模建立可信任 AI 應用程式，來支持其客户進行創新。」

NVIDIA AI 軟件、模型與服務副總裁 Kari Briski 表示：「當今企業需要將生成式人工智能與其現有的數據基礎設施無縫整合，以推動商業成果。 透過將 NVIDIA NIM 微服務整合到 Cloudera 的 AI Inference 平台中，我們讓開發人員能夠輕鬆創建值得信賴的生成式人工智能應用程式，同時促進自我維持的 AI 數據飛輪。」

這些新功能將於 10 月 10 日舉行的 Cloudera 頂級人工智能與數據會議 Cloudera EVOLVE NY 上亮相。 點按 此處 進一步瞭解這些最新更新如何深化 Cloudera 的承諾，使用生成式人工智能將企業數據從試點階段推進到生產階段。

關於 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的數據、分析和 AI 混合平台。 Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍，使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據，轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。 我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析，提供可擴充兼安全數據管理，協助客戶將多個生成式人工智能模型引入其數據，同時維持私隱並確保負責任、可靠的人工智能部署。 全球最大的金融服務、保險、媒體、製造品牌和政府機構透過 Cloudera 使用其自身數據，來解決現在及未來看似不可能的問題。

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