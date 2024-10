Retail Clinic Market Anticipates Strong Growth, Climbing from USD 5,659.2 Million in 2024 To USD 12,308.7 Million by 2034 At A 8.1% of CAGR | FMI

NEWARK, Del, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global retail clinic market is projected to experience substantial growth in the coming decade, according to recent analysis. The market, valued at USD 5,659.2 million in 2024, is expected to reach USD 12,308.7 million by 2034, expanding at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.1% over the forecast period.



Retail clinics, which offer convenient healthcare services in accessible locations such as pharmacies and retail outlets, are gaining widespread adoption due to their ability to provide cost-effective, walk-in medical care for minor conditions. The increasing demand for easily accessible healthcare services, coupled with rising healthcare costs, is driving the expansion of the retail clinic market globally.

This surge in growth reflects a shift in consumer preferences toward convenient and affordable healthcare, with retail clinics emerging as a viable solution to meet the demands of modern healthcare consumers.

Understanding the Retail Clinic Market:

The Retail Clinic Market is anticipated to witness significant growth from 2024 to 2034, driven by the rising demand for convenient and affordable healthcare services. Retail clinics, typically located within pharmacies, supermarkets, and other retail environments, offer accessible medical services for common ailments and preventive care. The increasing preference for quick, walk-in healthcare services without the need for appointments has contributed to the growing popularity of retail clinics globally.

Retail clinics are becoming increasingly integrated into healthcare systems, offering a solution to overcrowded emergency rooms and long wait times at traditional medical facilities. They have become a go-to choice for non-emergency medical issues, such as vaccinations, screenings, and treatment of minor injuries and infections.

The market is further propelled by advancements in telehealth and digital platforms, which have enabled retail clinics to expand their service offerings, including virtual consultations and remote patient monitoring device. This digital transformation enhances patient engagement platform and provides seamless care, even for individuals in remote areas.

Retail Clinic Market: Report Scope Country-wise Insights:

Countries CAGR (2024 to 2034) United States 10.9% China 11.4% Germany 10.6% France 10.2% Japan 10.3%

Key Takeaways from Retail Clinic Market Study

The Retail Clinic Market is projected to grow at a CAGR of 8.1% from 2024 to 2034.

is projected to grow at a CAGR of 8.1% from 2024 to 2034. The market size is expected to increase from USD 5,659.2 million in 2024 to USD 12,308.7 million by 2034 .

to . Retail clinics offer a cost-effective alternative to traditional healthcare facilities for non-emergency services, such as vaccinations, screenings, and minor treatments.

Telehealth integration into retail clinics is expanding the range of services offered and improving access to healthcare, especially in remote areas.

North America remains the dominant market, while Asia-Pacific is expected to witness the fastest growth due to improving healthcare infrastructure and rising demand for affordable care.



“The growing demand for affordable, convenient healthcare services and the increasing role of digital technologies in healthcare delivery are shaping the future of the Retail Clinic Market. Retail clinics are well-positioned to address the healthcare needs of a population seeking quick, accessible, and cost-effective care, making them a critical component of modern healthcare delivery.” Says Sabyasachi Ghosh (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.)

Drivers and Opportunities

The primary driver of the Retail Clinic Market is the growing need for accessible healthcare services, particularly for individuals who prefer convenience over traditional healthcare settings. The increasing incidence of chronic conditions and the need for preventive care services, such as flu shots and screenings, are further driving the adoption of retail clinics.

Opportunities for growth are abundant in emerging economies where healthcare infrastructure is evolving, and access to affordable care is a priority. Additionally, the integration of telemedicine services into retail clinics presents new opportunities to reach a broader population, especially in underserved regions.

The rising focus on preventive healthcare and wellness programs, coupled with an increasing demand for walk-in, non-emergency medical services, will continue to drive market growth throughout the forecast period.

Component Insights

Retail clinics offer a wide range of healthcare services, including vaccinations, health screenings, treatment of minor injuries and infections, and management of chronic conditions such as diabetes and hypertension. Preventive care services are in high demand, as consumers seek quick, accessible solutions to maintain their health without the need for a hospital visit.

Telemedicine services are becoming an essential component of retail clinics, allowing patients to access virtual consultations and remote monitoring. This digital expansion is enabling retail clinics to offer comprehensive care, further driving their popularity.

Market's Prime Determinants of Growth, Trends, and Opportunities

The Retail Clinic Market is primarily driven by the increasing consumer demand for accessible and affordable healthcare services. The rising prevalence of chronic diseases, such as diabetes and hypertension, is pushing individuals to seek convenient healthcare options for regular monitoring and management.

Trends such as the integration of telemedicine services and the expansion of retail clinics into non-traditional locations, such as supermarkets and malls, are reshaping the healthcare landscape. These clinics are offering greater convenience by meeting patients where they shop, further enhancing their attractiveness.

Opportunities are abundant in emerging markets where healthcare systems are still developing. The rising demand for preventive care, along with an increasing emphasis on wellness programs, is expected to open new growth avenues for retail clinics.

Growth Drivers

Increasing Demand for Convenient Healthcare: The rising preference for walk-in medical services for non-emergency issues, such as vaccinations and minor treatments, is driving the growth of retail clinics.

The rising preference for walk-in medical services for non-emergency issues, such as vaccinations and minor treatments, is driving the growth of retail clinics. Cost-Effectiveness: Retail clinics offer a more affordable alternative to traditional healthcare settings, which is appealing to cost-conscious consumers, particularly those without insurance.

Retail clinics offer a more affordable alternative to traditional healthcare settings, which is appealing to cost-conscious consumers, particularly those without insurance. Telemedicine Integration: The growing use of telemedicine services in retail clinics is enhancing access to care, especially for patients in remote or underserved areas.

The growing use of telemedicine services in retail clinics is enhancing access to care, especially for patients in remote or underserved areas. Chronic Disease Management: The rising prevalence of chronic conditions, such as diabetes and hypertension, is increasing the demand for ongoing, accessible care, which retail clinics can provide efficiently.

Competitive Landscape



The global retail clinic market is characterized by its fragmentation, with prominent players including Kroger Co., CVS Health, Rite Aid Corp, Walmart Inc., Walgreens Co., and Nextcare Holdings, Inc. leading the industry.

These companies have played a pivotal role in revolutionizing healthcare delivery by integrating essential medical services into retail environments. This approach has enhanced healthcare accessibility, affordability, and patient-centricity for a wider population. By situating their clinics in easily accessible retail locations, these organizations have bridged the gap for individuals in underserved areas, while also offering more affordable healthcare solutions to the general public.

Recent Developments



In December 2024, Walmart took steps to expand its healthcare services by introducing mammogram services at a clinic in Delaware, signalling a move towards broadening their healthcare offerings to meet diverse patient needs.



On May 17, 2023, a Wolters Kluwer survey revealed that over 50% of adult patients now prefer retail health clinics located within pharmacies, underscoring the growing impact of consumer-driven healthcare access.



On June 20, 2023, retail clinics gained significant attention as consumer preferences shifted, fuelling rapid growth. Definitive Healthcare reported a 200% surge in retail clinic claim volumes over the past five years, illustrating the market's sustained expansion trajectory.

Key Companies in the Retail Clinic Market:

The Kroger Co. CVS Health Rite Aid Corp Walmart Inc. Walgreens co. Nextcare Holdings, Inc. MedExpress Doctors care Bellin Health Systems Concentra, Inc.

A Full Report Overview

Retail Clinic Market Segmentation:

By Application:

Point-of-Care Diagnostics

Clinical Chemistry & Immunoassays

Vaccinations

Others

By Distribution Channel:

Retail Pharmacy Settings

Drug Stores

Grocery Chains & Big Box Stores



By Ownership Type:

Hospital-owned Retail Clinics

Retail-owned Retail Clinics

By Region:

Asia Pacific

Europe

North America

Middle East & Africa

Latin America



Author By



Sabyasachi Ghosh (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) holds over 12 years of experience in the Healthcare, Medical Devices, and Pharmaceutical industries. His curious and analytical nature helped him shape his career as a researcher.

Identifying key challenges faced by clients and devising robust, hypothesis-based solutions to empower them with strategic decision-making capabilities come naturally to him. His primary expertise lies in areas such as Market Entry and Expansion Strategy, Feasibility Studies, Competitive Intelligence, and Strategic Transformation.

Holding a degree in Microbiology, Sabyasachi has authored numerous publications and has been cited in journals, including The Journal of mHealth, ITN Online, and Spinal Surgery News.

Explore FMI's Extensive Coverage in the Healthcare Domain:

The clinical trial market size is estimated to be USD 120.97 billion in 2024. From 2024 to 2034, the market is expected to progress at a solid clip, registering a CAGR of 4.3%. By 2034

The rare disease clinical trials market size is projected to be valued at USD 12,566.14 million in 2023 and is expected to rise to USD 31,715.25 million by 2033.

The clinical trial biorepository & archiving solution market is expected to generate USD 4,877.7 million in 2024 and is projected to reach a value of USD 13.7 billion by 2034.

According to Future Market Insights (FMI) analysis in a recent market survey, the global clinical research organization market was valued at USD 58.0 Billion in 2022 and is expected to reach USD 139.6 Billion by 2033.

The clinical information system market is expected to record a CAGR of 8% during the forecast period, reaching a valuation of USD 1560 Million by 2027.

In 2023, the clinical alarm management market is expected to be worth USD 3.0 billion. It is predicted to reach USD 6.2 billion by 2033, rising at 7.5% CAGR from 2023 to 2033.

The projected global digital patient monitoring system market size is likely to hit the USD 122.7 billion valuation mark by 2024.

The market for AI-based clinical trial solution provider is expected to reach USD 2.2 billion in 2024 and USD 8.7 billion by 2034.

IV therapy and vein access devices are predicted to reach USD 28.7 billion by 2024. It is estimated that revenue will increase by 5.1% CAGR between 2024 and 2034.

Growth factors influencing the home rehabilitation service market are likely to elevate the ecosystem valuation to USD 149.3 billion by 2034

About Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights (FMI) is a leading provider of market intelligence and consulting services, serving clients in over 150 countries. FMI is headquartered in Dubai and has delivery centres in the United Kingdom, the United States, and India. FMI's latest market research reports and industry analysis helps businesses navigate challenges and make critical decisions with confidence and clarity amidst breakneck competition. Our customized and syndicated market research reports deliver actionable insights that drive sustainable growth. A team of expert-led analysts at FMI continuously tracks emerging trends and events in a broad range of industries to ensure that our clients prepare for the evolving needs of their consumers.

Join us as we commemorate 10 years of delivering trusted market insights. Reflecting on a decade of achievements, we continue to lead with integrity, innovation, and expertise.

Contact Us

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware - 19713, USA

T: +1-845-579-5705

For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.com

Website: https://www.futuremarketinsights.com

LinkedIn| Twitter| Blogs | YouTube

GERMAN

Der globale Markt für Einzelhandelskliniken wird laut einer aktuellen Analyse im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Der Markt, der im Jahr 2024 auf 5.659,2 Millionen USD geschätzt wurde , soll bis 2034 12.308,7 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,1 % wachsen.

Einzelhandelskliniken, die praktische Gesundheitsdienste an leicht zugänglichen Orten wie Apotheken und Einzelhandelsgeschäften anbieten, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie kostengünstige, ambulante medizinische Versorgung bei geringfügigen Beschwerden bieten können. Die zunehmende Nachfrage nach leicht zugänglichen Gesundheitsdiensten, gepaart mit steigenden Gesundheitskosten, treibt die Expansion des Einzelhandelsklinikmarktes weltweit voran.

Dieser Wachstumsschub spiegelt eine Verschiebung der Verbraucherpräferenzen in Richtung bequemer und erschwinglicher Gesundheitsversorgung wider, wobei sich Einzelhandelskliniken als praktikable Lösung erweisen, um die Anforderungen moderner Gesundheitskonsumenten zu erfüllen.

Den Markt für Einzelhandelskliniken verstehen :

Der Markt für Einzelhandelskliniken wird voraussichtlich von 2024 bis 2034 ein erhebliches Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach bequemen und erschwinglichen Gesundheitsdienstleistungen. Einzelhandelskliniken, die sich normalerweise in Apotheken, Supermärkten und anderen Einzelhandelsumgebungen befinden, bieten zugängliche medizinische Dienste für häufige Beschwerden und vorbeugende Pflege. Die zunehmende Präferenz für schnelle, ambulante Gesundheitsdienste ohne Terminvereinbarung hat zur wachsenden Popularität von Einzelhandelskliniken weltweit beigetragen.

Im Jahr 2024 wird der Markt für Einzelhandelskliniken auf 5.659,2 Millionen USD geschätzt und soll bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,1 % bis 2034 12.308,7 Millionen USD erreichen. Die Bequemlichkeit und die geringeren Kosten von Einzelhandelskliniken, gepaart mit ihrer Fähigkeit, längere Öffnungszeiten und ein breites Spektrum an Gesundheitsdienstleistungen anzubieten, sind Schlüsselfaktoren für die Marktexpansion. Der Anstieg des Gesundheitskonsums, bei dem Patienten nach kostengünstigen und leicht zugänglichen Gesundheitsoptionen suchen, spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Marktes.

Einzelhandelskliniken werden zunehmend in Gesundheitssysteme integriert und bieten eine Lösung für überfüllte Notaufnahmen und lange Wartezeiten in herkömmlichen medizinischen Einrichtungen. Sie sind zur ersten Wahl für nicht dringende medizinische Probleme wie Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen und die Behandlung kleinerer Verletzungen und Infektionen geworden.

Der Markt wird zusätzlich durch Fortschritte in der Telemedizin und bei digitalen Plattformen vorangetrieben, die es Kliniken ermöglicht haben, ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern, darunter virtuelle Konsultationen und Fernüberwachung. Diese digitale Transformation verbessert die Patienteneinbindung und bietet eine nahtlose Versorgung, auch für Personen in abgelegenen Gebieten.

Wichtige Erkenntnisse aus der Marktstudie zu Einzelhandelskliniken

Der Markt für Einzelhandelskliniken soll von 2024 bis 2034 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,1 % wachsen.

soll von 2024 bis 2034 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,1 % wachsen. Die Marktgröße soll von 5.659,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 12.308,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2034 steigen .

auf steigen . Einzelhandelskliniken bieten eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Gesundheitseinrichtungen für nicht dringende Leistungen wie Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen und kleinere Behandlungen.

Die Integration der Telemedizin in Arztpraxen erweitert das Leistungsangebot und verbessert den Zugang zur Gesundheitsversorgung, insbesondere in abgelegenen Gebieten.

Nordamerika bleibt der dominierende Markt, während im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und der steigenden Nachfrage nach bezahlbarer Pflege das stärkste Wachstum erwartet wird.



„Die wachsende Nachfrage nach erschwinglichen, bequemen Gesundheitsdienstleistungen und die zunehmende Rolle digitaler Technologien in der Gesundheitsversorgung prägen die Zukunft des Einzelhandelsklinikmarktes. Einzelhandelskliniken sind gut positioniert, um die Gesundheitsbedürfnisse einer Bevölkerung zu erfüllen, die eine schnelle, zugängliche und kostengünstige Versorgung sucht, was sie zu einem entscheidenden Bestandteil der modernen Gesundheitsversorgung macht“, sagtSabyasachi Ghosh (Associate Vice President bei Future Market Insights, Inc.).

Treiber und Chancen

Der Haupttreiber des Marktes für Einzelhandelskliniken ist der wachsende Bedarf an zugänglichen Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere für Personen, die Bequemlichkeit gegenüber herkömmlichen Gesundheitseinrichtungen bevorzugen. Die zunehmende Zahl chronischer Erkrankungen und der Bedarf an Vorsorgeleistungen wie Grippeschutzimpfungen und -vorsorgeuntersuchungen treiben die Einführung von Einzelhandelskliniken weiter voran.

In Schwellenländern gibt es zahlreiche Wachstumschancen, da sich die Gesundheitsinfrastruktur weiterentwickelt und der Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung Priorität hat. Darüber hinaus bietet die Integration von Telemedizindiensten in Einzelhandelskliniken neue Möglichkeiten, eine breitere Bevölkerung zu erreichen, insbesondere in unterversorgten Regionen.

Der zunehmende Fokus auf präventive Gesundheits- und Wellnessprogramme, gepaart mit einer steigenden Nachfrage nach ambulanten, nicht notfallmäßigen medizinischen Dienstleistungen, wird das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum weiter vorantreiben.

Einblicke in Komponenten

Einzelhandelskliniken bieten eine breite Palette von Gesundheitsdienstleistungen an, darunter Impfungen, Gesundheitsuntersuchungen, die Behandlung kleinerer Verletzungen und Infektionen sowie die Behandlung chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck. Vorsorgeleistungen sind sehr gefragt, da Verbraucher nach schnellen, zugänglichen Lösungen suchen, um ihre Gesundheit zu erhalten, ohne ins Krankenhaus gehen zu müssen.

Telemedizinische Dienste werden zu einem wesentlichen Bestandteil von Einzelhandelskliniken und ermöglichen Patienten den Zugang zu virtuellen Konsultationen und Fernüberwachung. Diese digitale Expansion ermöglicht es Einzelhandelskliniken, eine umfassende Versorgung anzubieten, was ihre Popularität weiter steigert.

Die wichtigsten Marktfaktoren für Wachstum, Trends und Chancen

Der Markt für Kliniken wird in erster Linie durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach zugänglichen und erschwinglichen Gesundheitsdienstleistungen angetrieben. Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck veranlasst die Menschen dazu, nach bequemen Gesundheitsoptionen für eine regelmäßige Überwachung und Behandlung zu suchen.

Trends wie die Integration von Telemedizindiensten und die Expansion von Einzelhandelskliniken an nicht-traditionelle Standorte wie Supermärkte und Einkaufszentren verändern die Gesundheitslandschaft. Diese Kliniken bieten mehr Komfort, indem sie Patienten dort abholen, wo sie einkaufen, was ihre Attraktivität weiter steigert.

In Schwellenmärkten, in denen sich die Gesundheitssysteme noch in der Entwicklung befinden, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Die steigende Nachfrage nach Vorsorge und die zunehmende Bedeutung von Wellness-Programmen dürften neue Wachstumschancen für Einzelhandelskliniken eröffnen.

Wachstumstreiber

Steigende Nachfrage nach bequemer Gesundheitsversorgung: Die zunehmende Präferenz für ambulante medizinische Dienste für nicht dringende Fälle wie Impfungen und kleinere Behandlungen treibt das Wachstum von Einzelhandelskliniken voran.

Die zunehmende Präferenz für ambulante medizinische Dienste für nicht dringende Fälle wie Impfungen und kleinere Behandlungen treibt das Wachstum von Einzelhandelskliniken voran. Kosteneffizienz: Einzelhandelskliniken bieten eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Gesundheitseinrichtungen und sind daher für kostenbewusste Verbraucher attraktiv, insbesondere für diejenigen ohne Versicherung.

Einzelhandelskliniken bieten eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Gesundheitseinrichtungen und sind daher für kostenbewusste Verbraucher attraktiv, insbesondere für diejenigen ohne Versicherung. Integration der Telemedizin: Die zunehmende Nutzung von Telemedizindiensten in Einzelhandelspraxen verbessert den Zugang zur Versorgung, insbesondere für Patienten in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten.

Die zunehmende Nutzung von Telemedizindiensten in Einzelhandelspraxen verbessert den Zugang zur Versorgung, insbesondere für Patienten in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten. Behandlung chronischer Erkrankungen: Die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck erhöht den Bedarf an kontinuierlicher und leicht zugänglicher Versorgung, die von Einzelhandelskliniken effizient bereitgestellt werden kann.

Wettbewerbslandschaft:



Der globale Markt für Einzelhandelskliniken ist durch seine Fragmentierung gekennzeichnet. Führende Akteure der Branche sind namhafte Akteure wie Kroger Co., CVS Health, Rite Aid Corp, Walmart Inc., Walgreens Co. und Nextcare Holdings, Inc.

Diese Unternehmen haben eine entscheidende Rolle bei der Revolutionierung der Gesundheitsversorgung gespielt, indem sie wichtige medizinische Dienste in Einzelhandelsumgebungen integriert haben. Dieser Ansatz hat die Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Patientenorientierung der Gesundheitsversorgung für eine breitere Bevölkerung verbessert. Indem sie ihre Kliniken an leicht zugänglichen Einzelhandelsstandorten angesiedelt haben, haben diese Organisationen die Lücke für Personen in unterversorgten Gebieten geschlossen und gleichzeitig der breiten Öffentlichkeit erschwinglichere Gesundheitslösungen angeboten.

Aktuelle Entwicklungen



Im Dezember 2024 unternahm Walmart Schritte zur Erweiterung seiner Gesundheitsdienstleistungen, indem es in einer Klinik in Delaware Mammographiedienste einführte, was einen Schritt zur Ausweitung seines Gesundheitsangebots signalisierte, um den vielfältigen Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden.



Am 17. Mai 2023 ergab eine Umfrage von Wolters Kluwer, dass über 50 % der erwachsenen Patienten mittlerweile Gesundheitskliniken in Apotheken bevorzugen, was den wachsenden Einfluss des verbrauchergesteuerten Zugangs zur Gesundheitsversorgung unterstreicht.



Am 20. Juni 2023 erlangten Einzelhandelskliniken erhebliche Aufmerksamkeit, da sich die Verbraucherpräferenzen änderten, was ein schnelles Wachstum befeuerte. Definitive Healthcare meldete einen Anstieg der Rechnungsvolumina von Einzelhandelskliniken um 200 % in den letzten fünf Jahren, was den anhaltenden Expansionskurs des Marktes verdeutlicht.

Wichtige Unternehmen auf dem Markt für Einzelhandelskliniken: