IriusRisk ร่วมมือกับ Adam Shostack เพื่อมอบบริการฝึกอบรมการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม

Adam Shostack จะเป็นผู้นำการฝึกอบรมด้วยทีมงานที่เขาคัดเลือกมา ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามของลูกค้าไปสู่อีกระดับ

Shostack เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม โดยได้ผลิต Microsoft SDL Threat Modeling Tool (v3) และเป็นผู้เขียน Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars

ATLANTA, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IriusRisk แพลตฟอร์มการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามแบบเปิดชั้นนำของโลก ได้ประกาศความร่วมมือกับ Shostack + Associates เพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกผ่านการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพ

ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือ Adam Shostack ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก ที่ปรึกษา และผู้เขียนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม และทีมงานของเขาที่ Shostack + Associates จะจัดเซสชันการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามและปรับปรุงการออกแบบที่ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่เกี่ยวกับวิธีใช้แพลตฟอร์มการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามอัตโนมัติของ IriusRisk

การฝึกอบรมจะประกอบด้วยเซสชันการสอนสด 1-3 เซสชันตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือเซสชันการฝึกอบรมเสมือนจริงที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นที่การทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีทักษะทางเทคนิคในการทำความเข้าใจและใช้งานการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามและหลักการออกแบบที่ปลอดภัย เมื่อส่งมอบบริการนี้ให้กับทีมงานทั้งหมดแล้ว การฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษนี้จะช่วยสร้างฐานความรู้ที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ที่เพิ่งเริ่มสร้างแบบจำลองภัยคุกคามและผู้ที่เรียนรู้ผ่านการฝึกงาน เรียนรู้ผ่านหลักสูตรอื่น ๆ หรืออาจเป็นแนวทางที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การฝึกอบรมจะช่วยให้ลูกค้าเอาชนะอุปสรรคที่มักพบขณะเปิดตัวการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม เช่น การจัดแนวทางโปรแกรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบภายในโปรแกรมการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม และการฝังการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามลงในวัฒนธรรมทางวิศวกรรมที่มีอยู่

ทีมงานของ Adam จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อกำหนดเมตริก บุคลากร วัฒนธรรม และกระบวนการที่จำเป็นต้องมีเพื่อบูรณาการการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามเข้ากับบริษัทให้สำเร็จ การจัดเตรียมเอกสาร กระบวนการ และข้อมูลที่เหมาะสมให้กับฝ่ายบริหาร จะทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารพันธกิจของตนกลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น

IriusRisk ช่วยให้นักพัฒนา สถาปนิก และวิศวกรด้านความปลอดภัยสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) แพลตฟอร์มของ IriusRisk ตอบสนองความต้องการที่สำคัญของนักพัฒนาในเรื่องของการ ‘shift left’ ด้านความปลอดภัย (หรือหมายถึง การดำเนินการในงานด้านความปลอดภัยในช่วงเริ่มต้นระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ แทนที่จะทำในตอนท้าย) ลดข้อบกพร่องในการออกแบบ และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเริ่มต้นและติดตามการใช้งานผ่านเครื่องมือการพัฒนา

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Adam เพื่อส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมใหม่นี้” Stephen de Vries ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IriusRisk กล่าว “เนื่องจากการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามกลายเป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับทีมงานด้านความปลอดภัยและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมนี้จึงช่วยให้ลูกค้าของเรามีทักษะที่จำเป็นในการนำโปรแกรมการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามที่ประสบความสำเร็จไปใช้ และส่งเสริมคุณค่าของโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร”

“การสร้างแบบจำลองภัยคุกคามนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนทางเทคนิคสำหรับทีมงานด้านความปลอดภัยและนักพัฒนาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในวิธีการดำเนินงานอีกด้วย การจะเชี่ยวชาญในด้านนี้ได้ คุณจะต้องมีข้อมูลและเครื่องมือที่ถูกต้อง” Adam Shostack กล่าวเสริม “ด้วยเหตุนี้ เราจึงภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ IriusRisk เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามไปใช้ และส่งมอบโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถปรับขนาดได้”

การฝึกอบรมนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้นำที่เป็นเจ้าของโปรแกรมการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามในตลาดทั้งในอเมริกาเหนือและต่างประเทศโดยเฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.iriusrisk.com/shostack-associates-coaching

เกี่ยวกับ IriusRisk

IriusRisk เป็นโซลูชันการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามและการออกแบบความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้านการรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชัน ด้วยลูกค้าระดับองค์กรซึ่งรวมถึงธนาคาร Fortune 500, ผู้ให้บริการการชำระเงิน และผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทำให้ทีมงานด้านความปลอดภัยและการพัฒนามั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันมีระบบความปลอดภัยในตัวตั้งแต่เริ่มต้น โดยการใช้แพลตฟอร์มการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามอันทรงพลัง

เกี่ยวกับ Adam Shostack

Adam เป็นผู้เขียน Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม ที่ปรึกษา พยานผู้เชี่ยวชาญ และนักออกแบบเกม เขามีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมานานหลายสิบปี ประสบการณ์ของเขาครอบคลุมตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัปไปจนถึงการทำงานที่ Microsoft เป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ

เกี่ยวกับ Shostack + Associates

Adam Shostack ได้คัดเลือกทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาจากบทบาทของเขาในฐานะผู้บุกเบิก ที่ปรึกษา และผู้เขียนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม เขาเป็นผู้ออกแบบหลักของ Security Development Lifecycle Threat Modeling Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านความปลอดภัยตัวแรกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามสำหรับนักพัฒนาและสถาปนิก Adam ก่อตั้ง Shostack + Associates เพื่อมุ่งเน้นไปที่การจัดการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการฝึกสอนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม โดยรวบรวมผู้ที่มีความคิดล้ำเลิศในวงการมาไว้ด้วยกัน