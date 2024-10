Seagull Software Une-se à Mojix para Criar Uma Plataforma Líder de Cadeia de Suprimentos e Rastreabilidade

BELLEVUE, Wash. e BOCA RATON, Flórida, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Seagull Software (“Seagull”, ou a “Empresa”), desenvolvedora do BarTender®, líder global em software de gerenciamento de rótulos, anunciou que se uniu à Mojix, líder em gerenciamento e rastreabilidade de itens no estoque. A Empresa revolucionará a rastreabilidade da cadeia de suprimentos combinando a força do BarTender na tecnologia de rotulagem com a plataforma de inteligência e dados em tempo real da Mojix, criando uma potência na gestão total da cadeia de suprimentos.



A Empresa utilizará a base de clientes global do BarTender e a rede de parceiros de canal de valor agregado com mais de 250.000 clientes em 175 países, para fornecer soluções inovadoras de rastreabilidade utilizando a avançada plataforma SaaS baseada em nuvem da Mojix.

“Acreditamos que a rotulagem é essencial para o desafio da rastreabilidade”, disse Dan Doles, agora CEO e Diretor da Seagull. “O software de rotulagem do BarTender é onipresente na parte frontal da cadeia de suprimentos, permitindo a impressão de mais de 100 bilhões de rótulos por ano. Juntos com a Mojix, capturaremos e rastrearemos esses dados através da cadeia de suprimentos, fornecendo rastreabilidade e visibilidade incomparáveis dos itens.”

Chris Cassidy, recém-nomeado Diretor de Receita da Seagull, acrescentou: “Ao integrar a avançada plataforma de rastreabilidade e dados da Mojix com o potente software de rotulagem BarTender da Seagull, podemos fornecer aos nossos clientes soluções de valor agregado para conformidade, sustentabilidade, serialização e requisitos de gerenciamento de estoque e ativos em todo o ecossistema da cadeia de suprimentos. No futuro, nossos clientes terão acesso a uma solução de rastreabilidade total que captura dados em todos os pontos de contato, oferecendo visibilidade incomparável do produto para uma variedade de casos de uso.”

Nigel LeGresley, recém-nomeado Diretor de Operações da Seagull, concordou: “Este passo é uma evolução natural da parceria estratégica que anunciamos anteriormente e marca um novo capítulo no nosso compromisso de aumentar a transparência e a eficiência da cadeia de suprimentos. Forneceremos uma solução integrada baseada na nuvem que conecta dados no nível do item em todas as cadeias de suprimentos globais. Este é um divisor de águas para as empresas que buscam aprimorar a autenticação do produto, automatizar o gerenciamento do estoque e melhorar a eficiência operacional geral.”

Sobre a Seagull Software

A Seagull Software fornece software de gerenciamento de rótulos para projetar, imprimir e automatizar a produção de rótulos, códigos de barras e etiquetas RFID. Todos os anos, empresas de todos os tamanhos e setores, incluindo as maiores e mais dinâmicas cadeias de suprimentos do mundo, confiam nas soluções BarTender® da Seagull para criar, gerenciar, imprimir, marcar e codificar mais de 100 bilhões de rótulos, códigos de barras, etiquetas RFID, datas e outros identificadores para manter seus produtos em movimento, rastreáveis e seguros. A sede da empresa está localizada em Bellevue, Washington, e seus escritórios nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Para mais informação sobre a Seagull, visite www.seagullsoftware.com.

Sobre a Mojix

A Mojix é líder em soluções em tempo real de visibilidade de itens e serviços de desenvolvimento que fornecem inteligência de negócios completa para cadeias de suprimentos em todo o mundo. A Mojix harmoniza os dados para fornecer rastreabilidade, autenticação de produtos e soluções automatizadas de gerenciamento de estoque em uma plataforma SaaS escalável e de alta segurança. A Mojix captura ações desencadeadas por eventos e características vitais com o rastreamento de bilhões de identidades únicas, para seguir os ciclos de vida dos itens da fonte à prateleira. As empresas podem utilizar os dados integrados para aumentar suas vendas e eficiência operacional, reduzir riscos e aprimorar a experiência do cliente. Saiba mais em www.mojix.com.

© 2024 Mojix, Inc. Mojix, maiven, Source, e ytem são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Mojix, Inc.

© 2024 Seagull Software, LLC, Seagull Scientific, LLC, BarTender Software, LLC. BarTender, BarTender Cloud, Intelligent Templates, Drivers by Seagull, o logotipo BarTender, o logotipo BarTender Cloud e o logotipo Drivers by Seagull são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Seagull Software, LLC. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.