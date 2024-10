En preparación para la llegada del huracán Milton, Verizon ofrece ayuda a clientes afectados

Lo que necesitas saber:

Verizon eliminará el costo por eluso de llamadas, mensajes de texto y datos nacionales para los consumidores de pospago y los clientes de Verizon Small Business afectados por la tormenta en partes más afectadas de Florida del 9 al de octubre 23 de 2024.



ALPHARETTA, Ga., Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En respuesta al impacto previsto del huracán Milton en Florida, Verizon ofrece un apoyo inicial para ayudar a los clientes afectados. Del 9 al 23 de octubre, Verizon eliminará el costo por eluso de llamadas, mensajes de texto y datos nacionales para consumidores pospagos y clientes de Verizon Small Business* en los siguientes condados de Florida:



Alachua, Brevard, Charlotte, Citrus, Clay, DeSoto, Flagler, Gilchrist, Glades, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Levy, Manatee, Marion, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Saint Johns, Saint Lucie, Sarasota, Seminole, Sumter, Volusia.

Los clientes no tienen que realizar ninguna acción para aprovechar la oferta. Cualquier excedente para aquellos cuyos ciclo de facturación ya se haya cerrado se acreditará automáticamente. No es necesario realizar ninguna acción: los excedentes se acreditarán automáticamente.*

"A medida que se acerca el huracán Milton, Verizon está listo para apoyar a nuestros clientes antes, durante y después de la tormenta", dijo la presidenta de Atlantic South Market de Verizon, Leigh Anne Lanier. "Sabemos lo fundamental que es mantenerse conectado en tiempos de incertidumbre y esperamos que este apoyobrinde el alivio que tanto se necesita después de la tormenta".

Esta oferta se extiende a todos los consumidores de pospago y clientes de Verizon Small Business en los condados afectados. No es necesario realizar ninguna acción: los excedentes se acreditarán automáticamente.

*Los clientes de pequeñas empresas de Verizon incluyen clientes con 50 líneas o menos.

