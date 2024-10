EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.09.2024

EfTEN Real Estate Fund AS'i tütarettevõte EfTEN Tähesaju tee OÜ müüs septembris talle kuulunud kinnistu aadressil Tähesaju tee 5, Tallinn. Kinnistu müüdi hinnaga 4 675 tuhat eurot, mis on 452 tuhat eurot alla bilansilise maksumuse. Müügist laekus fondile peale pangalaenude tagastamist 1,9 miljonit eurot. Müügist laekunud raha investeeris fond ettemaksuna Tallinnas aadressidel Härgmäe tn 8 /Piimamehe tn 7 ning Paemurru tee 3 asuvate logistikakeskuste soetamisse.

EfTEN Real Estate Fund AS teenis septembris 2 551 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu, mis on augustiga võrreldes 26 tuhat eurot vähem. Väiksem üüritulu on peamiselt seotud Tähesaju kinnistu müügiga. Fondi konsolideeritud EBITDA oli septembris 2 191 tuhat eurot, mis on 26 tuhat eurot rohkem kui kuu varem.

EfTEN Real Estate Fund AS'i selle aasta üheksa kuu konsolideeritud üüritulu on kokku 23 045 tuhat eurot, s.o 1,2% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi kinnisvarainvesteeringud on üheksa kuuga teeninud 22 252 tuhat eurot puhast üüritulu (NOI), mis on 0,2% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi selle aasta üheksa kuu EBITDA on sellel aastal 19 653 tuhat eurot, mis on 0,2% vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

2024. aasta üheksa kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud 8 006 tuhat eurot konsolideeritud vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed miinus intressikulu), mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 897 tuhat eurot vähem. Rahavoog on vähenenud EURIBORi kasvust tulenevalt. Fondi selle aasta üheksa kuu tulemuste põhjal arvutatud potentsiaalne brutodividend on 59,19 senti aktsia kohta (9,9% vähem kui eelmisel aastal samal ajal). Seoses aktiivse pangandusturuga näeb fondi juhtkond võimalust dividendimakset 2025. aasta kevadel suurendada läbi osaliste pangalaenude refinantseerimiste.

Fondi tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli septembri lõpus 5,35%, alanedes kuuga 0,18 protsendipunkti ning võrreldes aasta alguses saavutatud tipuga 0,56 protsendipunkti võrra.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 30.09.2024 seisuga 20,1467 eurot ja EPRA NRV 20,9623 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas septembris 0,5%. Ilma Tähesaju kinnistu müügiga seonduvat erakorralist kahjumit arvestamata, oleks fondi aktsia puhasväärtus kasvanud septembris 0,7%.

