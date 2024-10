Valneva organise une journée investisseurs aujourd’hui à New York

Évènement en présentiel et retransmis en direct à 16h00 CET

Saint Herblain (France), le 10 octobre 2024 –Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, organise aujourd’hui une journée investisseurs à New York au cours de laquelle seront abordés les principaux leviers de création de valeurs de la Société sur les 12 à 18 prochains mois et au-delà. Le directeur général de Valneva, Thomas Lingelbach, et son directeur financier, Peter Bühler, ainsi que d’autres membres de l’équipe de direction, s’exprimeront sur l’opportunité importante que représente le candidat vaccin contre la maladie de Lyme développé en partenariat avec Pfizer, ainsi que sur l’activité commerciale croissante de la Société et les opportunités de création de valeur provenant de son portefeuille de R&D prometteur.

Les présentations débuteront aujourd’hui à 10h00 ET (16h00 CET) et seront disponibles sur la page Présentations du site internet de la Société. L’évènement, qui se tiendra en présentiel et en distanciel, sera retransmis en direct et archivé sur la page Evènements de la section Investisseurs du site internet de Valneva. Pour toute inscription, cliquez sur ce lien. Deux sessions de questions-réponses, auxquelles les participants virtuels pourront prendre part, seront prévues durant et immédiatement après les présentations.

Les présentations de Valneva porteront sur :

Son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, pour lequel tous les participants à l’étude de Phase 3, menée par Pfizer, ont été recrutés et ont reçu le schéma primaire de vaccination

Le portefeuille commercial de vaccins du voyage de la Société, y compris les lancements en cours de son vaccin contre le virus du chikungunya, IXCHIQ ®

Le portefeuille clinique et préclinique de la Société, qui incluent des études complémentaires pour IXCHIQ ® (Phase 4 et d’autres essais), le candidat vaccin SV4 contre la Shigellose en Phase 2, et VLA1601 contre le virus du Zika en Phase 1. La Société abordera également d’autres projets de développement de son portefeuille de R&D ainsi que les principales cibles actuellement identifiées

(Phase 4 et d’autres essais), le candidat vaccin SV4 contre la Shigellose en Phase 2, et VLA1601 contre le virus du Zika en Phase 1. La Société abordera également d’autres projets de développement de son portefeuille de R&D ainsi que les principales cibles actuellement identifiées Une brève revue financière reprenant les perspectives 2024 et à moyen terme de la Société sera également effectuée.

Thomas Lingelbach, Directeur Général de Valneva, a indiqué, « Valneva est à un tournant car nous approchons de la troisième et dernière saison des tiques avant la conclusion de l'essai de Phase 3 de notre vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, l'année prochaine. Si ce vaccin est approuvé et commercialisé par notre partenaire Pfizer, nous pensons pouvoir atteindre une rentabilité durable à partir de 2027, également soutenue par la croissance attendue des revenus de notre portefeuille existant de vaccins du voyage dans les prochaines années, y compris via les lancements mondiaux et l'adoption d'IXCHIQ®. Nous nous engageons à continuer d'investir dans le développement de vaccins différenciés dans des domaines où les besoins médicaux sont importants et non satisfaits, conformément à notre vision de contribuer à un monde dans lequel personne ne meurt ou ne souffre d'une maladie évitable par la vaccination ».

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

Contacts Médias et Investisseurs Valneva

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne les résultats financiers pour 2024, les perspectives de chiffre d’affaires et de trésorerie à moyen terme, les avancées, le calendrier, les résultats et l'achèvement de la recherche, du développement et des essais cliniques des candidats produits, l'approbation réglementaire des candidats produits et les demandes d’élargissement d’indication ainsi que la révision des produits existants. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “estime” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

Pièce jointe