Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 10 oktober 2024 – 7u CET

Fagron rapporteert uitstekende resultaten in het derde kwartaal 2024 met een omzetgroei van 12,1% en bevestigt de vooruitzichten voor het volledige jaar 2024

Fagron, de toonaangevende wereldspeler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar kwartaalresultaten voor de periode eindigend op 30 september 2024.

Kernpunten

Aanhoudend topline-momentum met 12,1% gerapporteerde omzetgroei (15,7% bij CER) en 12,2% organische groei bij CER, goed voor €214,5 miljoen

Sterke organische groei in alle regio's en segmenten, hetgeen de kracht van Fagron’s structurele groeifactoren beklemtoont

Wereldwijde initiatieven voor operationele uitmuntendheid blijven een belangrijke bijdrage leveren aan de omzetontwikkeling

Drie strategische overnames ondertekend in alle regio's en segmenten: Purifarma (B&E, Brazilië), Ritedose (CS, Noord-Amerika) en EuroOTC (B&E, Duitsland)

Handhaving omzetverwachting voor boekjaar 2024 van €850 - €870 miljoen en verbetering van de winstgevendheid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar





Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“Het derde kwartaal was opnieuw een sterke periode voor Fagron. Dit benadrukt de kracht van Fagron’s bedrijfsmodel en de consistente uitvoering van de strategie. Onze focus op operationele uitmuntendheid en gerichte groei-investeringen blijft positieve resultaten opleveren in alle regio's.

In EMEA hebben we betere prestaties geleverd, dankzij ons gediversifieerde bedrijfsmodel. Polen blijft veerkrachtig nu we onze strategische initiatieven verder uitvoeren. In Latijns-Amerika versnelde de groei, vooral in Brazilië, dankzij onze inspanningen op het gebied van commerciële en operationele uitmuntendheid. Noord-Amerika blijft een belangrijke groeimotor, met Compounding Services en B&E die beide zeer sterke resultaten optekenen.

We zijn ook verheugd om de ondertekening van drie acquisities aan te kondigen, die ons doel ondersteunen om wereldwijd marktleider te worden. Met de overname van Purifarma in Brazilië en EuroOTC’s grondstoffen in Duitsland, zetten we verdere stappen in de richting van onze doelstelling om wereldleider te worden in B&E. Tot slot hebben we een book of business overgenomen van Ritedose in Noord-Amerika, dat een volledig compatibel productportfolio heeft met FSS. We blijven ons inzetten om wereldwijd marktkansen te verkennen, terwijl we onze gedisciplineerde aanpak van fusies en overnames handhaven.

Kijkend naar het jaareinde, hebben we vertrouwen in onze vooruitzichten en herhalen we onze verwachtingen voor het hele jaar 2024 en voor de middellange termijn."

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

Bijlage