KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV

Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV

(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving op 7 oktober 2024 een geactualiseerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock een aandeel in KBC Groep NV heeft van 4,37% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’). De reden van de actualisatie is een structuurwijziging in de BlackRock groep*.

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving(en): “ acquisition or disposal of the control of an undertaking that holds a participating interest in an issuer”

Kennisgeving door: BlackRock Inc.

Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage

Transactiedatum / datum actualisatie: 1 oktober 2024

Overschreden drempel: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan. De reden van deze kennisgeving is niet het over- of onderschrijden van een drempel, maar een structuurwijziging in de BlackRock groep*.

Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 417 305 876

Details van de kennisgeving(en): zie bijlage.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).

De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

* “As a result of the acquisition of Global Infrastructure Partners there has been a change to BlackRock’s group Structure. Upon the close of the transaction BlackRock, Inc. was renamed BlackRock Finance, Inc. and a NewCo became the publicly listed company with the name BlackRock, Inc.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep

E-mail: IR4U@kbc.com

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Bijlage