Cegedim Business Services et PHAST annoncent un partenariat stratégique pour renforcer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) dans les hôpitaux

Boulogne-Billancourt, France, le 10 octobre 2024 – Le management de la qualité du circuit des DMI et leur traçabilité sont au cœur des enjeux réglementaires d’un établissement de santé. Cegedim Business Services, acteur majeur de la transformation digitale, et PHAST, expert en interopérabilité sémantique, annoncent un partenariat pour répondre à ces nouvelles exigences : Sedistock va désormais s'appuyer sur le catalogue d’interopérabilité CIOdm pour renforcer la traçabilité des dispositifs médicaux à l’hôpital.



Un partenariat pour renforcer l’interopérabilité des applications sur le circuit informatisé des DMI

Fluidifier les échanges d’informations sur le circuit des DMI est un enjeu primordial au regard des exigences croissantes en matière de traçabilité. C’est précisément l’objectif de ce partenariat.

Sedistock de Cegedim Business Services, la solution de gestion des dispositifs médicaux actuellement déployée dans divers services hospitaliers, s’appuiera désormais sur CIOdm, pour assurer son interopérabilité avec les autres logiciels du circuit des DMI. CIOdm est le catalogue d’interopérabilité de référence, décrivant plus de 2 millions de dispositifs médicaux. En fournissant les codifications et vocabulaires socles requis pour la gestion des dispositifs médicaux, CIOdm contribue à la fiabilisation et la mise en cohérence des données, ainsi qu’à l’interopérabilité des logiciels au sein des établissements.

Une ambition commune : faciliter le quotidien des équipes soignantes

À travers ce partenariat stratégique, Cegedim Business Services et PHAST ont pour ambition de faciliter le quotidien des équipes soignantes en proposant 3 avantages clés : gain de temps, données fiabilisées et optimisation de la traçabilité des DMI.

Les clients équipés de Sedistock et qui sont également adhérents à CIOdm de PHAST pourront bénéficier de ces avantages. L’utilisation de CIOdm se traduit par un gain de temps considérable pour les équipes, ces dernières n’ayant plus à saisir ou maintenir leurs données localement. Les utilisateurs de Sedistock pourront ainsi rapatrier diverses informations depuis CIOdm, rendant plus simple la recherche d’un dispositif médical grâce à la reconnaissance de son IUD-ID, la création d’une nouvelle fiche ou la mise à jour d’une fiche existante. Cette intégration facilitera également le suivi des indications de remboursement des dispositifs médicaux facturés en sus des GHS et la gestion des stocks hospitaliers.

« Grâce à sa position transversale entre le bloc opératoire et la pharmacie, notre solution Sedistock est déjà compatible avec un grand nombre de logiciels hospitaliers. C'est dans cette logique que nous avons engagé un partenariat avec PHAST. Notre ambition est d'améliorer et de simplifier la traçabilité sanitaire, logistique et financière en utilisant des données standardisées et sécurisées sur les dispositifs médicaux implantables, et aussi en couplant les technologies iOT, RFID et EDI, au profit ultime des patients », explique Christophe Couvreur, Directeur de l'activité Santé Hôpital chez Cegedim Business Services.

« Le circuit informatisé des dispositifs médicaux à l'hôpital se caractérise par le très grand nombre de références gérées, la labilité des informations traitées (codes IUD-ID, codes LPP...), ainsi que la diversité des logiciels à interfacer. CIOdm apporte une solution à ces problématiques, grâce au référencement de plus de 2 millions de produits dans des fiches actualisées en permanence et intégrables dans une vingtaine de logiciels de tous types (gestion de stock, DPI, bloc, LAP/LAD, traçabilité, GEF...) », commente Etienne Dubourdieu, Pharmacien responsable de l’unité CIOdm chez PHAST.

Présentation au Salon Euro-Pharmat

Les équipes de Cegedim Business Services et de PHAST participeront aux journées Euro-Pharmat, organisés à Lille du 15 au 17 octobre 2024. Les visiteurs pourront découvrir les détails de ce partenariat en présence des responsables produits de Sedistock (sur le stand 100) et CIOdm (sur le stand 66).

A propos de PHAST :

Acteur leader dans le domaine de l’interopérabilité sémantique, PHAST propose une gamme de solutions qui répond aux besoins actuels du système de santé : faciliter le partage des données médicales, faire gagner du temps aux équipes soignantes et permettre l’exploitation de la connaissance médicale. PHAST produit et diffuse les catalogues sémantiques nationaux de référence, CIOdc (pour les médicaments), CIOdm (pour les dispositifs médicaux) et CIOlab (pour la biologie médicale), favorisant l’interopérabilité entre les systèmes informatiques participant aux circuits de production de soins et aux circuits logistiques. Aujourd’hui, 50 éditeurs sont engagés dans cette démarche d’interopérabilité grâce auxquels plus de 650 hôpitaux utilisent les solutions de PHAST au quotidien.

Pour en savoir plus : www.phast.fr

Suivez PHAST sur Linkedin

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être l’acteur incontournable en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats et RH.

Pour en savoir plus : www.cegedim-business-services.com

Et suivez Cegedim Business Services sur X : @CegedimBS et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Lorraine ALBERT

Cegedim Business Services

Responsable Communication







Tél. : +33 (0)6 67 09 20 31

lorraine.albert@cegedim.com Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias





Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com





Mélisande ACHINO

PHAST

Responsable Marketing & Communication







Tél. : +33 (0) 82 83 90 05

melisande.achino@phast.fr







Pièce jointe