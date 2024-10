KH Group Oyj

Lehdistötiedote 10.10.2024 klo 13.00

KH Group: Indoor Groupin toimintamallin uudistus etenee – yhtiö käynnistää muutosneuvottelut

KH Group tiedotti 15.8.2024 konserniyhtiö Indoor Groupin kannattavuuden parantamiseen tähtäävän laajamittaisen toimintamallin uudistuksen käynnistämisestä. Uudistus sisältää kehityshankkeita Indoor Groupin taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi huonekalualan haastavassa markkinatilanteessa. Indoor Group tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron vuotuista liikevoiton parannusta vuoden 2026 loppuun mennessä. Merkittävän osan tavoitellusta kannattavuuden parannuksesta arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella toteutuvan jo vuoden 2025 kuluessa.

Toimintamallin tehostamiseen tähtäävien suunniteltujen muutosten läpiviemiseksi Indoor Group käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Muutosneuvottelut alkavat 21.10.2024, ja niiden piirissä on noin 635 työntekijää. Suunnitellut muutokset saattavat johtaa enintään 200 tehtävän päättymiseen. Mahdollisten lomautusten ja irtisanomisten määrät ja kohdentuminen tarkentuvat neuvotteluiden aikana.

”Suunnitellut toimenpiteet käynnistetään, jotta voimme vastata markkinoiden muutoksiin nopeasti. Nyt harkittavan uudistuksen avulla arvioimme saavamme pidettyä mahdollisimman monta myymälää avoinna, ja myös avattua uusia”, sanoo Indoor Groupin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen.

”Indoor Group toimii tällä hetkellä erittäin haastavassa markkinatilanteessa, ja suunnitellut toimenpiteet organisaation tehokkuuden optimoimiseksi ovat välttämättömiä, jotta liiketoiminta saadaan jälleen kannattavaksi”, toteaa KH Groupin toimitusjohtaja Ville Nikulainen.

KH Group kertoo Indoor Groupin toimintamallin uudistamisen etenemisestä säännöllisen taloudellisen raportointinsa yhteydessä. Yhtiö julkaisee vuoden 2024 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksen perjantaina 1.11.2024.

