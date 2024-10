TPG Telecom da Austrália Utiliza a Mavenir para Aumentar a Segurança da Voz de Usuários Móveis e Bloquear Chamadas Fraudulentas com Base em IA

RICHARDSON, Texas, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que são executadas em qualquer nuvem, anunciou hoje que sua tecnologia avançada de aprendizado de máquina (ML) está sendo usada pela TPG Telecom para proteger os usuários móveis do crescente problema com as fraudes e chamadas de voz de spam de IA que resultaram em um aumento de 280% no número de chamadas fraudulentas bloqueadas antes de chegarem aos telefones celulares dos clientes da TPG Telecom.



A empresa de telecomunicações australiana já se beneficia da proteção da tecnologia inteligente SpamShield da Mavenir para mensagens SMS há vários anos. A Mavenir agora está fornecendo sua solução CallShield robusta e em tempo real para proteger os clientes da TPG Telecom nas suas marcas Vodafone, TPG, iiNet e felix contra o incômodo e a ameaça de chamadas de voz automatizadas e deepfake iniciadas por fraudadores.

Nos primeiros seis meses deste ano, a tecnologia CallShield da Mavenir impediu que quase 19 milhões de chamadas móveis fraudulentas chegassem aos clientes da TPG Telecom. Isso equivale a impedir que 103.000 chamadas ilícitas cheguem aos clientes por dia e mais que o triplo das 4,9 milhões de chamadas bloqueadas no primeiro semestre de 2023. Isso representa uns dos maiores números de prevenção de fraudes e chamadas de spam do setor.

A TPG Telecom também usa a plataforma SpamShield da Mavenir para impedir que SMS fraudulentos cheguem aos seus usuários móveis. Nos primeiros seis meses de 2024, a tecnologia da Mavenir impediu que mais de 59,6 milhões de mensagens de texto fraudulentas chegassem aos clientes da TPG Telecom.

Os Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) em todo o mundo estão enfrentando um fluxo em constante evolução de spam não solicitado e tráfego de fraude – tanto em serviços de dados quanto de voz – cada vez mais impulsionado pelas técnicas sofisticadas de IA, dificultando muito a detecção e o controle. Além de resultar em uma experiência ruim para os usuários e perdas significativas de receita para as operadoras, um relatório de 2022 da Comissão Australiana de Concorrência e Consumo destacou que os golpes por telefone custaram aos australianos cerca de A$ 141 milhões de prejuízo. A Autoridade Australiana de Comunicações e Mídia (ACMA), o regulador do sistema de telecomunicações do país, está liderando a ação da indústria para reprimir o spam e as chamadas fraudulentas e garantir que os consumidores estejam adequadamente protegidos – reforçando a conformidade regulatória das operadoras e apoiando a implantação de soluções de segurança eficazes de fornecedores de tecnologia. A solução CallShield da Mavenir usa a tecnologia de aprendizado de máquina em tempo real para realizar análises de segurança automatizadas e defesa proativa em todos os serviços de voz – ajudando as operadoras a ficar um passo à frente dos golpistas. A solução CallShield fornece aos CSPs controle de 360 graus para lidar efetivamente com situações específicas das suas redes com velocidade e flexibilidade incomparáveis. Embora as técnicas tradicionais de detecção e prevenção sejam baseadas em regras determinísticas que podem ser facilmente detectadas e contornadas, os algoritmos de detecção de ML da CallShield com inteligência integrada se adaptam às condições atuais da rede e ao comportamento do assinante para detectar e bloquear continuamente a tentativa de atividade de spammers e fraudadores.

O Diretor de Tecnologias da TPG Telecom, Giovanni Chiarelli, disse: “A nossa empresa está focada em aumentar a confiança dos nossos clientes. Estamos empenhados em adotar novas tecnologias que forneçam a melhor proteção possível contra o incômodo e a ameaça de danos maliciosos causados por esses spammers e golpistas. Estamos contentes com a tecnologia CallShield da Mavenir que fornece análise de segurança automatizada em tempo real e segurança eficaz para os clientes de todos os nossos serviços de voz.”

Jan Schaar, Vice-Presidente Regional da Ásia-Pacífico da Mavenir, acrescentou: “Com a velocidade e a sofisticação das técnicas empregadas pelos golpistas e fraudadores uma abordagem de segurança reativa baseada em spam puramente de “denúncia” não é mais suficiente. Para oferecer aos usuários móveis a segurança e a tranquilidade necessárias de hoje, precisamos trabalhar mais e de forma mais inteligente e permanecer um passo à frente em todos os momentos – aprendendo continuamente e antecipando o próximo passo dos golpistas. Nossa plataforma SpamShield, com seu potente mecanismo baseado em ML, já está oferecendo segurança e proteção proativas de última geração em todos os serviços de mensagens da TPG. Estamos contentes de poder ampliar o alcance da solução com a nossa robusta tecnologia CallShield – garantindo que os clientes móveis da TPG agora possam se beneficiar da mesma proteção superior contra incômodos e ameaças maliciosas que chegam na forma de chamadas de voz indesejadas.”

