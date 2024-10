Azimut et SOQUEM identifient de vastes cibles en lithium sur la Propriété Galinée, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce que le programme 2024 d’exploration sur le terrain a permis de définir de vastes nouvelles cibles pour le lithium sur la Propriété Galinée (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec, Canada.

Les cibles sont le résultat de l'échantillonnage systématique du till combiné à de la prospection à l'échelle du projet, mettant en évidence de nouvelles zones prospectives sur une longueur cumulative de 18 km environ. Des blocs erratiques avec des teneurs jusqu'à 5,36% Li₂O ont été trouvés dans des secteurs peu affleurants au nord-est de la Propriété, où les sédiments glaciaires (till) contiennent des quantités significatives de cristaux de spodumène. Un autre secteur attrayant, qui présente des teneurs jusqu'à 2,85% Li₂O dans des blocs erratiques, a été identifié sur près de 10 km de long dans la partie nord-ouest du projet. Des travaux de suivi seront menés en priorité sur cette nouvelle zone-cible.

Ces résultats continuent à souligner le fort potentiel d’exploration du projet situé dans un district lithium émergent. Le programme de forage du printemps 2024 a révélé de larges intervalles minéralisés à haute teneur dans le secteur le plus au nord de la Propriété incluant 1,62% Li 2 O sur 158,0 m, 2,48% Li 2 O sur 72,7 m, et 2,68% Li 2 O sur 54,6 m. (voir communiqué de presse du 19 juin 2024).

Galinée est l’une des priorités parmi les projets en coparticipation entre Azimut et SOQUEM Inc. (« SOQUEM »). Des résultats additionnels provenant des programmes de terrain réalisés cet été sur les autres projets d’Azimut (voir communiqué de presse du 9 septembre 2024) seront divulgués dès que disponibles. Des progrès significatifs sont attendus notamment sur les projets Elmer (or – cuivre), Wabamisk (or – antimoine), Kukamas (nickel – cuivre – EGP) et Pilipas (lithium).

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 5, photos 1 à 4)

De l’échantillonnage systématique du till (851 échantillons) a été réalisé le long de lignes espacées de 1,0 à 1,5 km, situées perpendiculairement à la direction glaciaire vers le sud-ouest, également concordante à l’orientation de la géologie, avec des échantillons prélevés selon un espacement moyen de 100 m le long des lignes. Après tamisage d’échantillons de till de 5 kg, les grains de spodumène ont été identifiés sur la fraction grossière avec une lampe UV, avec ensuite confirmation par un analyseur portable LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) et/ou au microscope binoculaire. 253 échantillons de till (29,7%) contiennent au moins 1 cristal, et jusqu’à 30 cristaux, de spodumène par échantillon. Cette approche de terrain innovatrice permet d’évaluer rapidement de larges secteurs à relativement faibles coûts.





Le suivi en prospection de ces résultats dans le till a conduit à la découverte dans deux secteurs de blocs erratiques de pegmatite à spodumène, surtout anguleux à subanguleux. Bien que les affleurements soient rares (moins de 5%) à l’échelle du projet, l’épaisseur du mort-terrain est estimée comme relativement faible, de l’ordre de 10 m. Pour cette raison, la présence de blocs minéralisés de pegmatite, coïncidents avec du till avec spodumène, suggère l’existence à proximité de pegmatites à spodumène dans le socle rocheux.





De façon additionnelle, la signature multi-élémentaire de la fraction fine du till est globalement coïncidente avec les résultats de géochimie de sédiments de lac en lithium et en césium qui ont initialement permis l’identification de corridors prospectifs sur le projet (voir communiqué de presse du 24 février 2024).



Protocoles analytiques

54 échantillons choisis de roche ont été prélevés, incluant 16 à partir d’affleurements et 38 à partir de blocs erratiques. Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et qu’il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyenne. Les échantillons sont envoyés aux Laboratoires ALS à Montréal (Québec) pour une suite d’analyses multi-élémentaires par ICP (codes du laboratoire : ME-MS61, ME-MS89L).

Les fractions fines des échantillons de till ont été envoyées chez Actlabs à Ancaster (Ontario) pour une suite multi-élémentaire d’analyses ICP en ultratrace (code du laboratoire: UT-4). Les résultats ont été reçus pour 793 échantillons; les résultats pour 58 échantillons sont encore attendus. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie.

A propos de la Propriété Galinée

Galinée (649 claims, 335 km2) est un projet en coparticipation à 50% entre Azimut et SOQUEM, avec Azimut comme gérant. Le projet de 36 km de long, est situé à environ 50 km au NNO de la mine de diamant Renard (Stornoway) et à 60 km au sud de la route régionale majeure Trans-Taïga. La région est largement perçue comme un district émergent pour le lithium. Winsome Resources Ltd a récemment publié une évaluation économique préliminaire et un estimé des ressources minérales pour la Propriété Adina, située en position adjacente à Galinée. D’autres sociétés progressent rapidement dans l’évaluation de prospects situés sur des projets environnants (voir les communiqués de presse du 13 juin et du 23 octobre 2023, du 9 janvier et du 23 février 2024).

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, a également revu le contenu de ce communiqué.

A propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec. Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées*) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut avance également la découverte en lithium de Galinée avec SOQUEM. La Société contrôle une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,6 millions d’actions émises et en circulation.

_______________________________________________________________________________________

*: Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec, Canada”, prepared by: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. and Simon Boudreau, P.Eng. of InnovExplo Inc., dated January 4, 2024.



