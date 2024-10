MADD Canada recommande la sécurité routière durant la fin de semaine de l’Action de grâce

OAKVILLE, Ontario, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les familles et amis se rassemblent pour célébrer le congé de l’Action de grâce, MADD Canada demande à la population de penser à la sécurité routière et de planifier un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.



Chaque année, des centaines de Canadiennes et Canadiens sont tués et des milliers d’autres sont blessés dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. Durant les longues fins de semaine, le risque de collisions liées à la conduite avec capacités affaiblies augmente, car un plus grand nombre de personnes prennent la route, les sentiers ou les cours d’eau pour célébrer avec leur famille et leurs amis.

« L'Action de grâce est une occasion d’être avec nos proches, mais pour beaucoup de familles, c'est un moment de tristesse, car une personne sera absente à cause de la conduite avec capacités affaiblies », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « Conduisez sobrement et évitez à d'autres personnes de subir cette douleur. »

MADD Canada invite tous les Canadiens et Canadiennes à suivre les consignes suivantes pour prévenir les collisions, décès et blessures attribuables à la conduite avec capacités affaiblies :

prévoyez toujours un moyen sécuritaire de rentrer à la maison;

ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou n’importe quel autre véhicule avec les capacités affaiblies;

ne montez jamais en voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies;

appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Nous invitons toute personne à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à essayer Uber — l’application officielle de covoiturage désigné de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240, ankongmeneck@madd.ca.