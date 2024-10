L’Europe en quête de 1 500 milliards d’euros pour les besoins de la mobilité urbaine durable à l’horizon 2050

BARCELONE, Espagne, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les investissements nécessaires à la mise en place des mesures visant la mobilité durable des villes européennes devront représenter une enveloppe de 1 500 milliards d’euros pour satisfaire aux objectifs du pacte vert pour l’Europe d’ici à 2025. Telle est la principale conclusion de l’étude rapportée aux coûts et avantages de la transition de la mobilité urbaine réalisée par EIT Urban Mobility, une initiative de l’Institut européen d’innovation et de technologie (ou EIT pour European Institute of Technology and Innovation), un organisme de l’Union européenne. L’étude sera présentée le 6 novembre prochain, à l’occasion du congrès mondial de la mobilité de demain Tomorrow.Mobility (ci-après TMWC pour Tomorrow.Mobility World Congress), l’événement international dédié à la promotion de la conception et adoption de nouveaux modèles pour la mobilité urbaine durable.



Cette recherche approfondie présente une simulation détaillée de trois scénarios de transition visant douze prototypes de villes européennes, ce chiffre reflétant la diversité des environnements urbains au sein de l’UE. Elle révèle que, même si le progrès technologique peut à lui seul induire une réduction des émissions de CO 2 de 21 % d’ici 2030, l’atteinte des objectifs du pacte vert exige des mesures beaucoup plus ambitieuses. La seule voie de réduction des émissions pour la mobilité urbaine qui respecte l’objectif 2030 du pacte vert sous-entend une baisse de 44 % des émissions, et s’accompagne d’enjeux majeurs d’acceptation publique et de comportement.

Le chercheur Stefano Borgato présentera les conclusions du rapport d’étude le 6 novembre prochain lors d’une séance plénière du TMWC. Il soulignera que les mesures les plus efficaces en faveur de la réduction de l’usage des véhicules particuliers, et par extension des émissions, supposent la combinaison d’une offre attractive en matière de transports publics, de scénarios de mobilité communs et de restrictions d’accès telles que les zones à faibles émissions. À l’horizon 2030, ces mesures pourraient entraîner une augmentation de 7 % de la fréquentation des transports publics, et jusqu’à 16 % de réduction des trajets particuliers effectués en voiture.

Le vert est d’or

D’ici 2050, les trois scénarios développés dans l’étude devraient répondre aux objectifs de décarbonation du pacte vert rapportés au secteur des transports, principalement motivés par des avancées technologiques continues et un renouvellement du parc de véhicules. L’étude analyse l’impact de 39 mesures différentes comprenant le renouvellement subventionné des flottes, le déploiement des zones à faibles émissions et des zones de circulation restreinte, la tarification routière, la mobilité partagée et les Journées sans voiture.

Selon les mesures prises, la recherche estime que, pour atteindre l’objectif 2050 de réduction des émissions de GES fixé par le pacte vert européen, un investissement supplémentaire de 1 500 milliards d’euros s’impose a minima d’ici l’échéance prévue, dont une enveloppe de 500 milliards d’euros dédiée à la mise en place et à la gestion de diverses mesures axées sur la mobilité durable.

Outre la réduction des émissions, l’étude pointe des effets positifs majeurs sur la santé publique. Le passage à des modes de transport plus actifs, comme la marche ou le vélo, pourrait représenter une économie totale en santé pouvant atteindre jusqu’à 1 170 euros par habitant d’ici 2050, dégagée par les bienfaits d’un mode de vie plus actif. De plus, des améliorations visant la sécurité routière se dessinent, tendant vers des réductions potentielles de la mortalité routière allant jusqu’à 70 % d’ici 2050 et résultant du renforcement de la sécurité des infrastructures routières et de l’adoption de systèmes de transport intelligents.

La recherche souligne qu’indépendamment de sa configuration, toute ville européenne devrait prioriser l’axe des transports publics pour induire une transition équitable et durable de la mobilité urbaine. Les transports publics représentent un compromis idéal entre la réduction des émissions de CO 2 et l’investissement. Ils constituent également la seule option de mobilité inclusive commune à toutes les couches de la population.

