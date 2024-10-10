欧洲需投入 1.5 万亿欧元，才能在 2050 年前实现城市交通可持续发展

巴塞罗那，西班牙, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧洲城市需投入 1.5 万亿欧元用于实施可持续交通措施，以在 2025 年之前实现欧盟“绿色新政”的排放目标。 这是“城市交通转型成本和效益”研究得出的主要结论，该研究由欧盟机构 European Institute of Technology and Innovation (EIT) 通过 EIT Urban Mobility 倡议进行实施，并将于 11 月 6 日在 Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC) 上展示。TMWC 是促进新型城市交通方案设计与采用的国际盛会。



这项广泛的研究详细模拟了欧洲十二个城市原型的三种转型情景，反映了欧盟内部城市环境的多样性。 模拟结果表明，虽然仅靠技术进步可以在 2030 年前将二氧化碳排放量减少 21%，但实现“绿色新政”减排目标需要采取更有力的措施。 唯一符合 2030 年“绿色新政”目标的城市交通减排路径是将排放量减少 44%，但这在公众接受度和行为改变方面会面临重大挑战。

研究员 Stefano Borgato 将于 11 月 6 日在 TMWC 的一个主题会议上探讨该报告的研究结果和结论。该报告强调，减少私家车使用及私家车排放的最有效措施，是将有吸引力的公共交通、共享出行方式和低排放区等准入限制结合起来。 到 2030 年，这些措施可使公共交通乘客增加 7%，私家车出行减少 16%。

绿色即财富

到 2050 年，研究中分析的所有三种情景预计都将满足“绿色新政”为交通运输部门设定的脱碳目标，这主要通过持续的技术进步和车辆队伍的更新来实现。 该研究分析了 39 种不同措施的影响，其中包括车队更新补贴、部署低排放区和限行区、道路充电、共享交通和无车日。

根据所采取的措施，研究预计，要实现欧盟 2050 年“绿色新政”设定的温室气体减排目标，在此期间至少需要额外投入 1.5 万亿欧元，其中包括 5,000 亿欧元用于实施和管理各种可持续交通措施。

除了减排，研究还指出了显著的公共健康效益。 由于更积极的生活方式所带来的益处，到 2050 年，转向更积极的出行方式，如步行和骑自行车，在健康支出方面可累计人均节省高达 1,170 欧元。 此外，由于基础设施更加安全以及智能交通系统的采用，预计道路安全将得到改善，到 2050 年，道路交通死亡人数可能会减少高达 70%。

研究强调，无论欧洲城市特点如何，优先发展公共交通对于实现合理、可持续的城市交通转型都至关重要。 公共交通是二氧化碳减排和投资之间的理想折中方案，也是适合所有人口群体的唯一包容性出行方式。

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