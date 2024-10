L’économie canadienne continue de se rétablir dans un contexte de ralentissement de l’inflation et de baisse des taux d’intérêt

OTTAWA, Ontario, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si l’économie canadienne se redresse peu à peu, on s’attend à ce qu’elle continue d’afficher une croissance anémique jusqu’à la fin de 2024, car les effets de la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt tardent à se matérialiser. C’est ce que révèle un nouveau rapport du Conference Board du Canada. On s’attend à ce que le PIB du Canada augmente d’à peine 1,1 % en 2024 et de 1,7 % en 2025.



« Après plusieurs années de croissance léthargique, l’investissement des entreprises devrait s’accélérer considérablement en 2025 », affirme Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. Les secteurs de l’automobile et des ressources seront les fers de lance de cette reprise des dépenses d’investissement au Canada.

Les entreprises canadiennes restent prudentes face aux effets persistants des taux d’intérêt élevés sur les plans d’investissement. Toutefois, la stabilisation des coûts de la main-d’œuvre et la baisse continue des taux d’intérêt apaisent progressivement ces inquiétudes. Les secteurs de l’automobile et des ressources seront les moteurs de la croissance du secteur.

Le taux de chômage au Canada n’a cessé d’augmenter sous l’effet combiné de l’essor démographique et du ralentissement de la création d’emplois. Dans un contexte marqué par des taux d’intérêt élevés et une faible confiance des entreprises qui modèrent l’embauche au sein du secteur privé, la croissance de l’emploi devrait rester faible jusqu’au dernier trimestre 2024.

Si l’abordabilité du logement reste une préoccupation pressante pour les Canadiens, le ralentissement prévu de la croissance des coûts du logement apportera un peu de répit. Les récents changements en matière de politique visant à réduire les niveaux d’immigration et à stimuler l’offre de logements n’auront probablement qu’un faible impact sur les coûts du logement, mais ils permettront d’éviter que la situation ne s’aggrave.

La performance de l’économie américaine continue de surpasser les attentes en dépit du ralentissement temporaire observé en début d’année et des signes de faiblesse émergents sur le marché du travail américain. On s’attend à ce que l’assouplissement de la politique monétaire stimule les secteurs clés tels que le logement, qui a été mis à rude épreuve par des taux hypothécaires élevés et la hausse des coûts du logement. L’économie américaine devrait croître de 2,6 % en 2024 et de 1,8 % en 2025.

Après une performance en demi-teinte en 2024, le secteur du commerce international au Canada devrait se redresser dans les années à venir. La hausse de la demande aux États-Unis alimentera la croissance des exportations nettes, tandis que les importations augmenteront moins rapidement. Toutefois, les élections américaines font planer un risque important sur la politique fiscale et commerciale.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

Courriel : media@conferenceboard.ca

Tél. : 613-526-3090, poste 224

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant du pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada fournit des recherches qui appuient la prise de décision fondée sur des données probantes afin de résoudre les problèmes les plus difficiles du Canada. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.